El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de tormentas severas, con lluvias intensas, ráfagas de viento y una abundante y violenta caída de granizo que impactará en el centro del país. El organismo meteorológico emitió una alerta por el avance de una súper celda que está afectando a las provincias de Córdoba y Santa Fe. Aunque la tormenta ya comenzó, la alerta continúa vigente, especialmente en las siguientes zonas: La inestabilidad comenzó horas atrás y, con el correr del tiempo, se desplazará hacia el este, alcanzando a la provincia de Entre Ríos. Allí, las localidades afectadas incluyen La Paz, Paraná, Concordia, Federación, Federal y San José de Feliciano. El Servicio Meteorológico aconseja seguir los siguientes pasos: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: