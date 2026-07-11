Argentina busca su pase a semifinales en el Mundial 2026. Foto: NA.

La Selección argentina se enfrentará por los cuartos de final del Mundial 2026 con su par de Suiza. El historial marca un claro dominio de la Selección argentina, que se impuso en cinco de los siete enfrentamientos, mientras que los otros dos terminaron igualados.

El primer antecedente entre Argentina y Suiza data de la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966, que terminó 2-0 a favor de la “Albiceleste” gracias a los goles de Luis Artime y Ermindo Onega.

Los siguientes cinco enfrentamientos entre estas selecciones fueron por partidos amistosos, en 1980, 1984, 1990, 2007 y 2012.

La Argentina se quedó con la victoria en 1980 (5-0), 1984 (2-0) y 2012 (3-1). El último de estos cruces contó con la peculiaridad de que fue el único hat-trick que hizo Messi con la camiseta “Albiceleste”. Por otra parte, los amistosos de 1990 y 2007 terminaron igualados 1-1.

A continuación, todas las últimas noticias sobre este encuentro:

A qué hora, dónde será el partido y cómo verlo en VIVO El encuentro está programado para las 22 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, contará con el arbitraje del portugués Joao Pinheiro. Se podrá ver a través de: TV Pública,

TyC Sports,

DSports,

Telefe y

Disney+ Premium. La Selección argentina se enfrenta este sábado ante Suiza por los cuartos de final. Foto: NA.

Posible formación de Argentina ante Suiza La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

El historial entre la Selección argentina y Suiza: Argentina 2 – 0 Suiza (fase de grupos del Mundial 1966)

Argentina 5 – 0 Suiza (amistoso en 1980)

Argentina 2 – 0 Suiza (amistoso en 1984)

Argentina 1 – 1 Suiza (amistoso en 1990)

Argentina 1 – 1 Suiza (amistoso en 2007)

Argentina 3 – 1 Suiza (amistoso en 2012)

Argentina 1 – 0 Suiza (octavos de final del Mundial 2014) El historial marca un claro dominio de la Selección argentina, que se impuso en cinco de los siete enfrentamientos ante Suiza. Foto: NA.