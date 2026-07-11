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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 11 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este sábado, 11 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9777 - Pierna Mujer

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 11 de julio

 1°9777 11°6920
 9968  12°3157
 3°1033 13°6735 
 1510  14°3053 
 8526  15°1408 
 6°9484  16°9099
 4418  17°2595 
 0790  18°7367 
 4518  19°2948 
 10°7957 20°2495 

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Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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