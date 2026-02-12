Tras varios días con calor superior a los 30 grados, un sistema de aire frío avanza por el país y genera inestabilidad, lluvias intensas y vientos muy fuertes en distintas provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla y pidió tomar precauciones ante la llegada de tormentas de variada intensidad. El ingreso de esta masa de aire frío ya dejó actividad eléctrica en el sur de La Pampa y en el extremo sur bonaerense, mientras que en la cordillera se registraron nevadas, lluvias y viento fuerte desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. El organismo también anticipó que el mal tiempo continuará durante la semana, con nuevos frentes que cruzarán el país. El avance del frente frío no será uniforme: cada región tendrá un impacto distinto. El sistema ingresará con tormentas a: El SMN pidió especial atención para quienes estén en la Costa Atlántica, donde el viento podría ser más intenso debido al choque entre masas de aire cálido y frío. Después de este evento llegará otro frente menos fuerte pero más lento. Además, entre jueves y viernes se espera que las lluvias se extiendan por el Litoral y el norte del país, donde la humedad seguirá alta. El organismo informó que las tormentas podrían incluir descargas eléctricas, granizo, ráfagas fuertes y mucha agua en poco tiempo. Para reducir riesgos, se aconseja: