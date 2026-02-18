El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la presencia de nuevas y fuertes tormentas que se presentarán a diferentes puntos del país en las próximas horas. El SMN detalló que la alerta por tormentas, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 80 km/h, caída de granizo y una fuerte actividad eléctrica, rige para el día jueves 20 de febrero. Dicho fenómeno meteorológico se presentará, principalmente, en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, y abarcará a diferentes zonas. Dentro del informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, se detalló que las tormentas podrían tener un acumulado total de entre 30 y 70 mm. Por su parte, la alerta meteorológica de nivel amarillo se encuentra vigente en las siguientes localidades: El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta meteorológica de nivel amarillo por fuertes tormentas para el día jueves en la provincia de Catamarca. El ente detalló que, en la zona de la puna catamarqueña, podría registrarse granizo y caída de nieve, mientras que las ráfagas de viento de 80 km/H se presentarán en toda la provincia. En tanto, las zonas afectadas son: Puna de Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Cafayate, Puna de San Carlos, Puna de Tinogasta, Puna de Santa María, Puna de Tafí del Valle, Zona de monte de Andalgalá, Zona de monte de Belén, Zona de monte de Pomán, Zona de monte de Santa María, Zona de monte de Tinogasta. El SMN dispone de un sistema de alerta meteorológica temprana que se divide en los niveles Rojo, Naranja, Amarilla, y Verde, y que tienen como fin prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos.