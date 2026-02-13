El Servicio Meteorológico Nacional informó que llegará al país un importante frente de tormentas de variada intensidad que se mantendrán por 72 horas. Según detalló el SMN, las tormentas que estarán acompañadas de una fuerte actividad eléctrica, posible caída de granizo e intensos vientos, se darán en un punto central del litoral argentino. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional detallaron que las tormentas se darán en Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. Asimismo, el fenómeno meteorológico comenzará este viernes y se extenderá al menos hasta el domingo 15 de febrero. Por su parte, las lluvias irán en aumento y si bien durante este viernes las probabilidades son más leves, hacía el sábado y el domingo tendrán una presencia mucho mayor. Además, tanto para el sábado 14 como para el domingo 15 se espera por tormenta eléctrica en la capital de Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la presencia de severas tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires. El ente informó que las lluvias entrarán durante el sábado 14 de febrero y afectarán a una importante porción de la región oeste del territorio bonaerense. Por su parte, las zonas afectadas son: Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist, Costa de Bahía Blanca, Costa de Coronel Dorrego, Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Costa de Villarino, Monte Hermoso, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas. El Servicio Meteorológico Nacional dispone de un sistema de alerta temprana que se utiliza para prevenir a la población ante la llegada de diferentes fenómenos climáticos. Las alertas meteorológicas tempranas se componen de cuatro colores, los cuales sirven para identificar el grado de precaución que se debe tomar. Las mismas se dividen en Rojo, Naranja, Amarillo y Verde y cada una tiene las siguientes características: