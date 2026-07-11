Este sábado 11 de julio, Chiapas, Oaxaca y Michoacán enfrentarán una de las jornadas más complicadas del fin de semana debido a la persistencia de lluvias provocadas por la interacción de ondas tropicales, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas entidades permanecerán bajo condiciones de tormentas durante varios días consecutivos.

Para este sábado, Chiapas y Oaxaca serán los estados con mayor riesgo, ya que se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, especialmente en el norte, este y sur de Chiapas, así como en el este y sureste de Oaxaca. En ambos casos, las precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, aumentando el riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos.

En Michoacán, el pronóstico también mantiene las alertas activas. Durante este sábado se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el norte y centro del estado, además de tormentas eléctricas y posible granizo. La Conagua advirtió que las lluvias más intensas podrían generar encharcamientos, afectaciones viales y deslaves en zonas montañosas, por lo que recomienda extremar precauciones.

SMN

Otros estados con lluvias fuertes este sábado 11 de julio

Además de Chiapas, Oaxaca y Michoacán, el pronóstico del SMN indica que las lluvias afectarán a gran parte del territorio nacional, con diferentes niveles de intensidad durante este sábado.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Veracruz

Tabasco

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Nayarit

Colima

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

El organismo también advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían presentarse con actividad eléctrica, granizo y rachas de viento, además de ocasionar incremento en los niveles de ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Lluvias intensas en estas zonas del país. SMN

¿Cómo estará el clima el domingo 12 de julio?

El temporal continuará el domingo, cuando Chiapas y Oaxaca volverán a figurar entre las entidades con las lluvias más intensas del país. El pronóstico prevé acumulados de 75 a 150 milímetros en el sur de Chiapas y en el norte y oeste de Oaxaca. También se esperan precipitaciones de la misma intensidad en Nayarit, Jalisco, Puebla, Veracruz y Guerrero.

Atención por fuertes tormentas eléctricas.

Mientras tanto, Michoacán registrará lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, principalmente en el norte del estado. La Conagua mantiene la vigilancia por la posible formación de una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur del Pacífico mexicano, lo que favorecerá que las lluvias continúen durante los siguientes días.

Clima para el lunes 13 de julio

El inicio de la próxima semana tampoco dará tregua. Para el lunes 13 de julio, el SMN pronostica lluvias muy fuertes a intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Guerrero, mientras que Oaxaca, Chiapas y Michoacán continuarán con precipitaciones fuertes a muy fuertes. Además, persistirá la posibilidad de descargas eléctricas, caída de granizo, oleaje elevado en las costas del Pacífico sur y deslaves en zonas de montaña, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados y evitar cruzar cauces o calles inundadas.