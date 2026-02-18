El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una intensa tormenta cargada de lluvias y actividad eléctrica. Las ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora llegarán junto con precipitaciones acumuladas de 35 milímetros y afectarán tanto a Buenos Aires como a otras provincias. El organismo meteorológico emitió una alerta roja por la llegada de un temporal que distintas provincias del país: Las lluvias llegarán a Buenos Aires durante la madrugada del jueves 19 para calmar las altas temperaturas. Se esperan precipitaciones durante todo el día junto con ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora e intensa actividad eléctrica. La sensación térmica oscilará entre los 28° y 21° con fuerte presencia de humedad. El Servicio Meteorológico publicó el pronóstico del tiempo para Tucumán e indicó que llegará un potente diluvio durante el jueves 19. Se espera un acumulado de 17 milímetros en la jornada con un descenso en las temperaturas hasta los 21°. Las condiciones empeorarán con el paso de las horas, ya que para el viernes 20 se espera que caigan 35 milímetros de lluvias durante todo el día con vientos de hasta 26 kilómetros por hora. En Catamarca el pronóstico indica que los chubascos llegarán para calmar la intensa ola de calor. Las precipitaciones serán leves, pero se prolongarán durante el jueves y viernes con una sensación térmica mínima de 21°. El SMN publicó cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires: