Con tormentas en gran parte de México, SENER pide hacer esto de inmediato para evitar riesgos eléctricos.

Las lluvias intensas que afectarán este fin de semana a gran parte de México no solo aumentan el riesgo de inundaciones y deslaves. También elevan la posibilidad de accidentes relacionados con la electricidad, especialmente en viviendas con instalaciones deterioradas o donde no se toman medidas preventivas durante las tormentas.

Ante este panorama, la Secretaría de Energía (SENER) emitió una serie de recomendaciones para proteger a las familias durante la temporada de lluvias. La SENER recordó que una descarga eléctrica o un cortocircuito pueden prevenirse si se actúa con anticipación y se siguen medidas básicas de seguridad dentro del hogar.

Atención con los aparatos elétricos en casa. SENER

¿Qué debes hacer en casa durante una tormenta eléctrica?

La SENER explicó que muchas de las emergencias eléctricas ocurren por acciones cotidianas que pueden evitarse. Con tormentas acompañadas de rayos, fuertes lluvias y granizo previstas para este fin de semana en varias entidades, estas recomendaciones cobran mayor importancia.

Evita acercarte a cables caídos o instalaciones eléctricas dañadas.

No utilices aparatos eléctricos con las manos mojadas ni en zonas inundadas.

No podes árboles que estén cerca de líneas eléctricas por tu cuenta.

Ten listas lámparas de batería para posibles apagones y evita usar velas.

No sobrecargues contactos eléctricos ni emplees extensiones en mal estado.

Desconecta televisores, computadoras y otros aparatos electrónicos durante tormentas eléctricas intensas.

Da mantenimiento preventivo a la instalación eléctrica de tu vivienda para reducir riesgos.

No sobrecargues los contactos eléctricos. SENER

Las lluvias seguirán durante el fin de semana: por qué es importante prevenir

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este fin de semana persistirán lluvias fuertes e intensas en estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Tabasco, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Estas condiciones incrementan la posibilidad de apagones, cortocircuitos y accidentes dentro de los hogares.

Antes de que llegue la tormenta, las autoridades recomiendan revisar el estado de las conexiones eléctricas, mantener un plan en caso de cortes de energía y evitar cualquier contacto con instalaciones dañadas. Tomar estas precauciones puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una emergencia mayor.