El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de tormentas fuertes, con lluvias intensas que podrían acumular hasta 70 milímetros, ráfagas de viento y caída de granizo. La alerta rige para el norte de la provincia de Buenos Aires y se extiende a Entre Ríos, hacia donde avanza el frente de tormenta. El organismo meteorológico emitió una alerta por el avance de un frente de tormenta que afecta al norte de la provincia de Buenos Aires y al sur de Entre Ríos. En la zona se esperan precipitaciones intensas, con acumulados que podrían superar los 70 milímetros, además de ráfagas y posible caída de granizo. La inestabilidad comenzó horas atrás en Zárate y, con el correr del tiempo, se desplazó hacia el noreste, alcanzando localidades como Carmelo y Dolores. Actualmente, la alerta roja se concentra en el sur de Entre Ríos, donde impacta sobre ciudades como Victoria, Gualeguay y Gualeguaychú. El sistema continuará su avance en dirección a Uruguay. El Servicio Meteorológico aconseja seguir los siguientes pasos: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: