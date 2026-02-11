El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por la llegada de intensas tormentas en diferentes zonas del país, las cuales estarán acompañadas de fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y mucha actividad eléctrica. Por su parte, las tormentas se presentarán durante toda la jornada del día jueves 12 de febrero y los mayores focos de precipitaciones se darán en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante las tormentas que están pronosticadas para este jueves, presentarán un acumulado de entre 30 y 70 mm. Asimismo, se esperan ráfagas de viento que superen los 80 kilómetros por hora, las cuales podrían estar acompañadas de granizo. En tanto, las zonas afectadas por este fenómeno meteorológico son: Cuando el SMN emite una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas, se deben tener en cuenta algunas consideraciones ya que la vida cotidiana podría verse afectada por este tipo de fenómenos. Según explica el Servicio Meteorológico Nacional, una tormenta de nivel amarillo tiene “capacidad de daño” por lo que se recomienda a la población evitar estar al aire libre.