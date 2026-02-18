El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un sistema de nubes cargadas que provocará fuertes tormentas. Se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 16 milímetros, y vientos inestables que podrían alcanzar de hasta 50 kilómetros por hora. El organismo meteorológico emitió una alerta por la llegada de un temporal a la provincia de Tucuman. La tormenta comenzará durante la tarde este miércoles 18, con vientos del sector sur y abundante caída de agua, que podría alcanzar los 10 milímetros acumulados. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que podrían llegar a los 32°C. Según el SMN, las malas condiciones climáticas se extenderán hasta la tarde del lunes 23. Sin embargo, ese mismo día por la noche se prevé el regreso de las tormentas hasta los primeros días de la semana entrante. Las temperaturas no descenderán de los 28°C. Aunque los valores máximos bajarán levemente después del miércoles, el ambiente seguirá pesado debido a la humedad y las precipitaciones persistentes. El SMN dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días: Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recuerda una serie de medidas clave para reducir riesgos, especialmente durante los días más calurosos e inestables: