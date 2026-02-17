El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que debido al ingreso de una corriente cálida del norte se dio una fuerte tormenta durante el fin de semana. Las lluvias acumularon hasta 20 milímetros con vientos de 52 kilómetros por hora. Pese a que en algunas regiones, no rige más el pronóstico de chaparrón, en otras zonas todavía caerá agua. De esta forma, así como el fin de semana largo de Carnaval estuvo marcado por un temporal, los chubascos también se extenderían durante esta semana con un pronóstico de lluvias y fuertes vendavales. El organismo meteorológico indicó que la alerta roja por el ingreso de un temporal se extendería por toda la zona del litoral y abarcará también estas provincias: Sin embargo, el pronóstico del SMN remarcó que las lluvias solo seguirán en la zona centro del país para Mendoza, parte de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Pampa. Mientras tanto, en el noroeste argentino recién volverá a llover el jueves 19 de febrero. Desde el organismo climático indicaron que la tormenta que se dio durante el Carnaval se debe a que “se combinó sobre el centro-este del país el avance de aire húmedo y cálido desde el norte argentino con el desplazamiento de un frente frío proveniente desde la Patagonia“. De esta manera, se espera que la tormenta se extienda durante el martes para todo el litoral con un foco extensivo con sentido norte. Durante toda la semana habrá una fuerte caída de agua que que podría alcanzar los 10 milímetros acumulados. El SMN informó que el mal clima se prolongará durante toda la semana con distintos focos. Sin embargo, para el jueves 19 ya volverán las lluvias más intensas, que en algunas daría un promedio de hasta 9 milímetros diarios. Los vientos alcanzarán los 52 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires recién para el jueves 19. El temporal comenzará durante la madrugada, aunque no se prolongará durante el resto el día. Tampoco caerá más agua durante el resto de los días ni el fin de semana. También se verán afectadas por la lluvia todas las provincias del litoral y del nordeste argentino como Misiones y Formosa o Corrientes y Santiago del Estero. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tendrá una temperatura promedio de entre 24 grados para el fin de semana de Carnaval