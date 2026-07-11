La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 11 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 3050 - El Pan

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 11 de julio

1° 3050 11° 7484 2° 7746 12° 6762 3° 6437 13° 2897 4° 3727 14° 3316 5° 1161 15° 5245 6° 6685 16° 1384 7° 4352 17° 9507 8° 0459 18° 4115 9° 9438 19° 2315 10° 9102 20° 1709

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con el pan simboliza sustento, abundancia y la satisfacción de necesidades básicas.

Si el pan es fresco anuncia bienestar y oportunidades; si está duro o escaso refleja preocupaciones y carencias.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.