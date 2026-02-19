El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para este jueves por las fuertes tormentas que afectarán a la provincia de Córdoba. El organismo dio detalles de cómo se dará el clima en los próximos días para que los vecinos tomen precauciones y dio una lista de recaudos a tomar en cuenta con este tipo de climas. Las zonas que más se verán afectadas por esta tormenta son Río Primero, Río Segundo y San Justo, las cuales afectarán por la mañana con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. En este sentido, otras localidades que también tendrán ese clima son Castellanos, San Jeronimo, San Martín y Las Colonias de Santa Fe. Por su parte, Córdoba capital también tendrá fuertes tormentas durante todo este jueves, que tendrán un alivio por la mañana del viernes 20; sin embargo, retomarán con fuerza durante la noche y la mañana del sábado 21. Por lo que también se advierte a los vecinos de tomar los recaudos necesarios ya que se espera bastante actividad eléctrica durante las próximas 72 horas. Según el SMN, se utiliza esta alerta cuando el área es afectada por tormentas fuertes. “Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, explican desde su página oficial.