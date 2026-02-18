El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias alcanzarán los 20 milímetros acumulados y estarán acompañadas de vientos inestables de hasta 60 km/h. El organismo meteorológico emitió una alerta por el avance de un fuerte temporal en la provincia de San Luis. La inestabilidad comenzó hace varios días, con intensa actividad eléctrica y abundantes precipitaciones. Para este miércoles se prevén tormentas fuertes, especialmente durante la noche, con acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros. Según el pronóstico, las malas condiciones se extenderán hasta la tarde del jueves 19. Luego habrá una breve mejora, pero el mal tiempo regresará el viernes por la mañana y se mantendrá hasta el sábado 21, cuando se esperan tormentas aisladas que marcarán el final del período de inestabilidad. El Servicio Meteorológico anticipó que las lluvias llegarán este miércoles al centro de la provincia de Buenos Aires. Durante la madrugada del jueves, las tormentas avanzarán hacia el norte y alcanzarán la Ciudad de Buenos Aires. Tras el paso del frente, el fin de semana se presentará mayormente nublado, con temperaturas moderadas que no superarán los 28°C. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: