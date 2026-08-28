Llega el diluvio del año el viernes 28 de agosto: se espera una tormenta tropical acompañada de granizo y ráfagas de viento superiores a 70 km/h en Corrientes y Entre Ríos

Un importante frente de tormentas afectará con dureza a la región del Litoral argentino durante el viernes 28 de agosto.

El sistema meteorológico traerá consigo abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h, poniendo en alerta a varias provincias de la franja mesopotámica.

La situación meteorológica en las provincias afectadas por el temporal

Corrientes: Tormenta eléctrica y fuertes diluvios desde temprano

Las precipitaciones y la intensa actividad eléctrica comenzarán a registrarse desde las primeras horas de la mañana, extendiéndose de forma ininterrumpida hacia la tarde y la noche.

Con temperaturas que oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 25 °C de máxima, la jornada estará marcada por la abundante caída de agua en cortos períodos y vientos en paulatino aumento, alcanzando ráfagas de entre 42 km/h y 50 km/h hacia el cierre del día.

Llega el diluvio del año el viernes 28 de agosto: se espera una tormenta tropical acompañada de granizo y ráfagas de viento superiores a 70 km/h en Corrientes y Entre Ríos Fuente: EFE Manuel Bruque

Entre Ríos: Lluvias severas concentradas durante la mañana

La provincia experimentará lo más crítico del fenómeno meteorológico durante las primeras horas del viernes , alcanzando probabilidades de precipitación y tormentas de entre el 40% y el 70%.

Las temperaturas se ubicarán entre los 12 °C de mínima y los 21 °C de máxima. Aunque las condiciones de inestabilidad tenderán a ceder hacia la tarde con cielos parcialmente nublados, las ráfagas de viento se mantendrán constantes e intensas durante toda la jornada, alcanzando velocidades cercanas a los 50 km/h.

Recomendaciones oficiales ante la alerta por tormentas y granizo

Las autoridades de protección civil instaron a la población a tomar precauciones ante el desarrollo de fenómenos meteorológicos de rápida evolución.

Se aconseja evitar la circulación por la vía pública durante los momentos de mayor caída de agua, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de árboles o postes de luz.

Asimismo, se recomienda limpiar desagües y canaletas para evitar anegamientos en viviendas y consultar periódicamente los reportes actualizados del Servicio Meteorológico Nacional ante eventuales caídas de granizo en zonas rurales e interurbanas.

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante el viernes 28

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el impacto del frente de inestabilidad se sentirá de manera totalmente aislada.