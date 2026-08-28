Con la llegada de la primavera, algunas especies pueden transformar por completo los espacios exteriores gracias a sus flores, colores y aromas.

Para quienes buscan sumar plantas que además de decorar permitan disfrutar de un perfume agradable, existen distintas alternativas que pueden adaptarse tanto a jardines como a patios, balcones y canteros.

Entre las opciones más recomendadas aparecen cuatro variedades que se destacan especialmente por su fragancia: jazmín, lavanda, madreselva y gardenia. Cada una tiene necesidades diferentes de luz, agua y espacio, por lo que conocer sus cuidados resulta clave para conseguir una buena floración.

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Jazmín

El jazmín es una de las plantas más elegidas para perfumar espacios exteriores. Sus características flores blancas tienen un aroma intenso que se vuelve especialmente perceptible durante las últimas horas del día.

Para desarrollarse correctamente necesita buena iluminación y riegos moderados. En el caso de las variedades trepadoras, también es recomendable colocar un soporte que permita que la planta pueda crecer y extenderse.

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Lavanda

La lavanda combina sus características flores violetas con uno de los perfumes más reconocibles entre las plantas aromáticas. Además, puede ser una buena alternativa para quienes tienen poco espacio y buscan sumar vegetación a un balcón.

Esta especie necesita varias horas de sol y un suelo con buen drenaje, ya que la acumulación de agua puede perjudicar sus raíces. Una vez que está establecida, sus necesidades de riego son relativamente bajas.

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Madreselva

La madreselva es especialmente útil para quienes buscan cubrir estructuras del jardín. Puede utilizarse en pérgolas, cercos o paredes, donde sus flores generan una abundante fragancia dulce.

Para crecer necesita muchas horas de luz y un soporte firme. También requiere podas periódicas que permitan controlar su desarrollo y evitar que ocupe más espacio del deseado.

La planta de madreselva es utilizada para hacer té. Fuente: Pixabay.

Gardenia

La gardenia se distingue por sus grandes flores blancas y su perfume intenso. Es una alternativa que puede aportar tanto un elemento decorativo como un aroma característico a distintos sectores del hogar.

Para mantenerla saludable necesita ambientes luminosos y humedad constante, aunque es importante evitar los encharcamientos. También conviene protegerla del sol directo durante las horas de mayor intensidad.

Cómo cuidar las flores para que lleguen sanas a la primavera

Más allá de elegir la especie adecuada, preparar correctamente el lugar donde serán sembradas puede marcar una diferencia en su desarrollo. Antes de plantar, es importante acondicionar la tierra y garantizar un buen drenaje para evitar la acumulación de agua.

También es necesario ubicar cada variedad de acuerdo con sus necesidades de luz y espacio. Mientras algunas especies necesitan varias horas de exposición solar, otras pueden sufrir si reciben sol directo durante los momentos de mayor intensidad.

Por último, el riego debe realizarse sin excesos y conviene revisar las plantas de manera periódica. Detectar a tiempo hojas secas, signos de plagas o problemas en el crecimiento permite actuar antes de que afecten la floración de primavera.