Rosario tendrá un jueves marcado por la inestabilidad y el regreso de las lluvias.

El pronóstico anticipa un cambio en las condiciones del tiempo para mañana, con precipitaciones y un descenso de las temperaturas luego de una jornada más cálida.

La jornada comenzará con un ambiente templado, pero con aumento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones.

Para Rosario se prevé una temperatura de entre 11°C y 16°C, mientras que algunos modelos estiman alrededor de 9 milímetros de lluvia acumulada durante el día.

Cómo estará el clima en Rosario este jueves 27 de agosto

Durante el jueves, el cielo estará mayormente nublado y aumentará la posibilidad de lluvias. El avance del sistema de inestabilidad también podría generar ráfagas de viento y tormentas aisladas en distintos momentos de la jornada.

El fenómeno se vincula con el ingreso de aire más frío desde el sur y el contraste con las masas de aire más cálidas que avanzaron previamente sobre la región. Ese escenario favorece la formación de precipitaciones y tormentas en Rosario y el sur de Santa Fe.

¿A qué hora lloverá en Rosario?

Los pronósticos disponibles muestran que las primeras condiciones inestables podrían aparecer desde las primeras horas del jueves, aunque la evolución puede variar durante la jornada.

Qué temperatura hará en Rosario

El jueves también estará marcado por un descenso térmico. La temperatura máxima rondará los 19°C, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 13°C, según las previsiones disponibles.

Después del paso del sistema de inestabilidad, las condiciones tenderían a mejorar y las temperaturas volverían a subir durante el viernes, cuando se espera una jornada más estable.