A la hora de elegir juguetes para gatos, muchas personas creen que es necesario comprar productos especialmente diseñados para ellos. Sin embargo, algunos de los elementos que más llaman su atención pueden encontrarse en cualquier casa y prácticamente no tienen costo.

Los felinos tienen comportamientos naturales que necesitan poder desarrollar dentro del hogar, como esconderse, explorar, acechar y jugar. Por eso, el enriquecimiento de su ambiente no necesariamente depende de cuánto dinero se gaste en juguetes, sino de las posibilidades que tenga el animal para interactuar con su entorno.

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El objeto que más recomienda el veterinario

Según el veterinario Carlos Gutiérrez, hay un elemento cotidiano que puede convertirse en uno de los mejores aliados para entretener a un gato: una simple caja de cartón. El especialista explica que, además de estimular el juego, puede funcionar como refugio y darle al animal una sensación de protección.

La caja permite que el gato se esconda, observe desde un lugar seguro, descanse y juegue, comportamientos relacionados con sus instintos naturales. De acuerdo con Gutiérrez, este tipo de refugio también puede contribuir a reducir el estrés del animal.

Además, el cartón puede adaptarse fácilmente para crear distintos espacios de entretenimiento. Se pueden realizar algunos agujeros para convertir la caja en una especie de túnel o madriguera, siempre retirando antes grapas, cintas adhesivas y cualquier elemento que pueda lastimar al gato.

Otros juguetes caseros para entretener a los gatos

La caja no es el único objeto que puede reutilizarse. El veterinario también recomienda algunas alternativas sencillas que permiten estimular el instinto cazador y la curiosidad de los felinos:

Rollos de cartón: pueden rodar y generar sonidos que despierten su interés.

Tapones de plástico: su movimiento y ruido pueden convertirse en un estímulo para perseguirlos.

Mantas o toallas: permiten esconder objetos debajo y simular el movimiento de una presa.

Medias rellenas con papel: pueden servir para que el gato las abrace, muerda y patee.

De esta manera, elementos que normalmente terminarían en la basura pueden transformarse en juguetes económicos y propuestas de enriquecimiento ambiental para los animales.

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Qué hay que tener en cuenta antes de darle un juguete

Aunque reutilizar objetos puede ser una buena alternativa, la seguridad debe estar por encima del entretenimiento. Gutiérrez advierte que no se deben ofrecer elementos demasiado pequeños que puedan ser tragados, ya que existe riesgo de que provoquen una obstrucción.

También es importante evitar hilos, cordones y cuerdas muy finas, porque podrían romperse y ser ingeridos accidentalmente. Antes de darle cualquier objeto al gato, conviene comprobar que no tenga piezas metálicas, grapas, bordes filosos o partes que puedan desprenderse.

En definitiva, el veterinario sostiene que el mejor juguete no necesariamente es el más caro. Una caja de cartón puede ofrecer al gato un lugar para esconderse, descansar y jugar, mientras que otros objetos cotidianos también pueden utilizarse para estimular sus conductas naturales siempre que se mantengan las condiciones básicas de seguridad.