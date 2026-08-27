Se aproxima un diluvio histórico este martes 25 y miércoles 26 de agosto: tormentas intensas, calor y ráfagas de viento de hasta 70 km/h

El avance de un sistema de tormentas sobre la región patagónica mantiene bajo vigilancia a Río Negro, donde las condiciones podrían complicarse durante las próximas 72 horas.

Entre los principales riesgos aparecen las precipitaciones abundantes, acompañadas de fuertes ráfagas de viento granizo junto con nieve.

Alerta meteorológica: qué fenómenos habrá en las próximas 72 horas

El escenario previsto para buena parte de la Patagonia combina distintos fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones en rutas, caminos y zonas urbanas.

Las condiciones más relevantes incluyen:

Fuertes ráfagas de viento , con posibilidad de superar los valores habituales.

Lluvias de variada intensidad.

Tormentas aisladas en determinados sectores.

Posibilidad de granizo .

Acumulación de agua y riesgo de anegamientos e inundaciones .

Nevadas en zonas cordilleranas y de mayor altitud.

El impacto se dará, principalmente, en las zonas que están bajo alerta meteorológica amarilla, la cual fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Las zonas afectadas por el temporal

El sistema de tormentas se dará con mayor presencia en la localidad de San Carlos de Bariloche, según detalló el SMN en el informe del pronóstico extendido.

Las tormentas se darán en Bariloche. Captura SMN

No obstante, la alerta meteorológica de nivel amarillo rige para las siguientes localidades de Río Negro:

Bariloche

Cordillera de Pilcaniyeu

Cordillera de Ñorquincó

Qué precauciones tomar

Durante las próximas horas, quienes se encuentren en las zonas alcanzadas por el temporal deberán prestar máxima atención a las condiciones climáticas y tener en cuenta las siguientes recomendaciones, emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional: