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Limpiar los desagües con bicarbonato de sodio y vinagre: guía paso a paso para hacer hacer la fórmula y tener mejores resultados, según los expertos

La Universidad de Arkansas elaboró un listado de limpieadores caseros, los cuales son una alternativa ideal a los productos químicos que se consiguen en cualquier supermercado.

Según la alta casa de estudios “probablemente no causen daños o irritación, son respetuosos con el medio ambiente, fáciles de fabricar”. Asimismo, cada persona regula la potencia de los limpiadores porque controla la cantidad de ingredientes.

En este marco, compartieron una fórmula ideal para limpiar el desagüe, el cual es común que tarde en vaciarse dentro de un hogar. Antes de llamar al plomero o de comprar un destapador químico, existe una opción económica a base de bicarbonato de sodio y de vinagre.

Sin embargo, el resultado depende de las cantidades exactas y del orden en que se aplican los ingredientes para limpiar cañerías sin químicos agresivos.

La fórmula exacta para limpiar el desagüe con bicarbonato y vinagre

Según la División de Agricultura de la Universidad de Arkansas, la receta base lleva tres ingredientes:

1 cuarto de taza de bicarbonato de sodio (unos 60 ml).

Media taza de vinagre (unos 120 ml).

2 cuartos de agua hirviendo (alrededor de 1,9 litros).

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La preparación, paso a paso:

Retirar los restos de comida o los pelos que estén sobre la rejilla. Volcar primero el bicarbonato directamente en el desagüe. Agregar el vinagre y tapar la abertura para contener la reacción. Dejar actuar 15 minutos. Enjuagar con el agua hirviendo.

Según la universidad, el bicarbonato es un álcali suave que ayuda a aflojar grasa y suciedad, mientras que el vinagre es un ácido que combate los depósitos minerales.

Qué hacer si no funciona y qué errores evitar

La guía propone empezar siempre con el producto más suave y subir la intensidad solo en caso de que sea necesario.

En este sentido, aparecen dos alternativas:

Bórax : Media taza en el desagüe, seguida de 2 tazas de agua hirviendo.

Sonda o “serpiente” de plomero, combinada con agua hirviendo.

Además, hay precauciones clave que conviene respetar:

Nunca mezclar lavandina con otros productos (salvo agua) porque puede liberar gases tóxicos.

No mezclar lavandina con amoníaco , un error frecuente al limpiar el baño.

Si se mezcla cualquier producto, se debe hacer en un lugar ventilado .

Preparar solo lo que se va a usar porque las mezclas pierden efectividad.

Etiquetar los envases y guardalos lejos de chicos y de alimentos.

Si las cañerías son de PVC, usar agua muy caliente en lugar de hirviendo para no dañarlas.

En conclusión, el bicarbonato y el vinagre sirven para mantener el desagüe en buen estado y resolver atascos considerados leves. No obstante, cuando la obstrucción es más seria, la herramienta correcta sigue siendo la sonda o el plomero.