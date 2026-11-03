Una tina exenta y muebles flotantes despejan el suelo y aportan amplitud, combatiendo la sensación de un baño visualmente abarrotado o pequeño.

Un baño puede tener los metros cuadrados suficientes para resultar cómodo y, aun así, parecer más pequeño de lo que realmente es. La acumulación de objetos, los revestimientos inadecuados y una iluminación deficiente son algunos de los errores de decoración que afectan la percepción del espacio.

Según diseñadores de interiores, existen cinco motivos que pueden hacer que un baño se vea estrecho, desordenado o poco funcional. La buena noticia es que varios de estos problemas pueden corregirse con cambios sencillos, sin necesidad de realizar una remodelación completa ni invertir grandes cantidades de dinero.

¿Por qué los objetos sobre la encimera hacen que el baño parezca pequeño?

La acumulación de productos de higiene personal, cosméticos, toallas y accesorios sobre la encimera del lavabo genera desorden visual y es el primer motivo. Aunque cada objeto tenga una función, todos juntos pueden hacer que el ambiente se perciba más reducido.

Candis Stratton, diseñadora principal de Stratton Interiors, explicó a The Spruce que “el desorden en las encimeras hace que un espacio parezca más pequeño”, al igual que sucede en la cocina.

Para evitarlo, recomienda utilizar armarios, estantes o espacios de almacenamiento debajo del lavabo. Mantener despejada la encimera permite que el baño se vea más organizado y amplio.

Evita saturar el espacio con exceso de accesorios oscuros; prioriza la luz y el orden para ampliar visualmente el lugar. Magnific

Mejor elegir baldosas grandes antes que las pequeñas

El tamaño y el diseño de las baldosas también influyen en la percepción del espacio. Los revestimientos pequeños, con demasiados patrones o contrastes, pueden generar una sensación visual recargada.

Chasity Centeno, diseñadora de interiores y propietaria de Riese Design, señaló que los formatos grandes y uniformes resultan más fáciles de procesar visualmente y contribuyen a crear ambientes relajantes.

“Por eso, en muchos spas se ven azulejos grandes y monótonos, porque resultan relajantes a la vista y fáciles de procesar para el cerebro, lo que facilita la relajación”, remarcó.

Stratton recomienda elegir baldosas de gran formato, como las de 30 por 60 centímetros, y optar por colores neutros. Estos revestimientos pueden ayudar a que el baño parezca más amplio, especialmente cuando se utilizan de manera uniforme en paredes y pisos.

Los errores al elegir el espejo que hacen que el baño parezca pequeño

Un espejo demasiado pequeño o colocado a una altura incorrecta puede hacer que la zona del lavabo parezca estrecha.

Stratton aconseja “colgar los espejos a la altura correcta” para evitar que el área de la encimera se vea comprimida. Centeno, por su parte, recomienda elegir un espejo proporcional al tamaño del baño y colocarlo de manera equilibrada entre la iluminación y el lavabo.

De esta forma, el espejo puede reflejar mejor la luz y generar una mayor sensación de amplitud.

La iluminación influye en el tamaño visual del baño

La iluminación deficiente es el cuerto de los motivos por los que un baño puede parecer más pequeño. Un ambiente oscuro o con luminarias desproporcionadas puede transmitir una sensación de encierro.

Centeno explicó que, sin una iluminación adecuada, los espacios pueden parecer más reducidos de lo que son.

Por eso, los especialistas recomiendan:

Aprovechar la luz natural siempre que sea posible.

Elegir luminarias acordes con las dimensiones del baño.

Evitar que el ambiente quede demasiado oscuro.

Distribuir la iluminación para mejorar la visibilidad.

Una ventana que permita el ingreso de luz natural también puede contribuir a que el espacio se vea más abierto.

La ropa sucia acumulada es un problema y reduce espacio

Por último, dejar ropa sucia sobre el piso ocupa superficie útil y genera desorden. En un baño pequeño, las prendas acumuladas pueden dificultar el paso y hacer que el ambiente parezca todavía más estrecho.

“Utiliza un buen cesto de ropa para organizar la ropa y mantener el espacio despejado”, aconseja Stratton. Si el baño no tiene espacio suficiente para colocarlo, una alternativa es trasladar el área de lavado a otro sector de la vivienda.