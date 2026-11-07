Lidl vende un aparato de limpieza en húmedo para renovar los textiles del hogar como el del sofá.

Las manchas en el sofá, el colchón o las alfombras suelen aparecer cuando menos se las espera y no siempre son fáciles de quitar. Para facilitar la limpieza de estos tejidos, Lidl vende en su tienda online el limpiador de tapicería Silvercrest SPR 450 A1, una máquina compacta que cuesta 53,99 euros.

Su funcionamiento es sencillo: pulveriza un líquido limpiador sobre la superficie y luego lo aspira junto con la suciedad que se desprende de las fibras. De esta manera, ayuda a eliminar las manchas sin limitarse a limpiar la parte superficial del tejido.

Además, su tamaño reducido permite trasladarlo fácilmente de una habitación a otra e incluso utilizarlo en el coche. Es una alternativa para quienes buscan mantener limpios los textiles del hogar sin recurrir a máquinas de gran tamaño o servicios profesionales.

Cómo funciona el limpiador de tapicería que vende Lidl

El Silvercrest SPR 450 A1 permite limpiar sofás, alfombras, colchones, asientos de coche y otras superficies textiles. Para utilizarlo, se aplica el líquido limpiador sobre la zona afectada y se pasa el cepillo o la boquilla para desprender la suciedad . Después, la máquina aspira el líquido junto con los restos de las manchas y los almacena en un depósito de agua sucia.

La máquina se puede usar en sofás, alfombras, colchones y asientos de coche y se consigue en Lidl por 53,99 euros. Captura de pantalla Lidl

No funciona como una aspiradora convencional. El aparato está diseñado exclusivamente para la limpieza húmeda de tejidos, por lo que no sirve para recoger polvo ni suciedad en seco.

Potencia, depósitos y cable para limpiar sin complicaciones

Para lograr esa limpieza, la máquina cuenta con 450 W de potencia, 38 AirWatt de aspiración y 15.000 Pa de fuerza de succión. Según Lidl, esa succión retira buena parte de la humedad una vez terminada la limpieza, por lo que el sofá, el colchón o el asiento del coche se secan antes y pueden volver a usarse en menos tiempo.

A eso se suman dos depósitos desmontables. El de agua limpia tiene capacidad para hasta 1 litro y el de agua sucia hasta 0,6 litros, lo que facilita tanto el llenado como el vaciado. Además, incorpora una manguera de 1,5 metros y un cable de 3 metros, así se puede trabajar sin cambiar de enchufe a cada rato.

Con accesorios listo para usar

El aparato viene casi listo para usar, ya que en la caja se incluyen los accesorios básicos para comenzar sin necesidad de comprar nada más:

Un cepillo de limpieza.

Una boquilla para tapicerías.

Un envase de 100 ml de limpiador para alfombras y tapicerías.

Recomendaciones para utilizar la máquina

Antes de empezar, en tejidos delicados conviene probar el producto en una zona poco visible. Así se comprueba que el material no se dañe ni pierda color antes de limpiar toda la superficie.

Una vez terminada la tarea, lo ideal es vaciar y enjuagar los depósitos y dejarlos secar. También hay que limpiar el cepillo y la boquilla para que no se acumulen residuos, un mantenimiento sencillo que ayuda a conservar el rendimiento del aparato.

Incluye cepillo, boquilla para tapicerías y 100 ml de limpiador para empezar a usarla. Lidl

El paso a paso para comprar en Lidl Online

El proceso de compra en la tienda online resulta sencillo y se completa en pocos pasos: