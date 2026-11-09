Un frasco de vidrio con la combinación de vinagre y cáscaras de naranja.

Los trucos de limpieza caseros se volvieron cada vez más populares entre quienes buscan alternativas prácticas y económicas para mantener el hogar en buenas condiciones.

Entre las distintas opciones que circulan, una preparación a base de cáscaras de naranja y vinagre blanco se destaca por utilizar ingredientes fáciles de conseguir y permitir la elaboración de un limpiador multiusos. La receta fue compartida por la Universidad de Florida y requiere apenas unos pasos para estar lista.

Para qué sirve mezclar cáscaras de naranja con vinagre

La combinación de estos dos ingredientes permite preparar un producto destinado a distintas tareas de limpieza cotidiana.

La propuesta consiste en aprovechar las cáscaras de naranja, que habitualmente se descartan, y dejarlas reposar en vinagre blanco durante una semana para obtener un líquido que luego se puede aplicar con un atomizador.

La combinación del producto de limpieza dentro de un frasco de vidrio. ChatGPT | El Cronista USA

La Universidad de Florida incluyó esta fórmula en su publicación sobre limpiadores caseros para el hogar, elaborada por especialistas de UF/IFAS. El material reúne distintas alternativas para preparar productos de limpieza con ingredientes accesibles y explica cómo incorporarlos a las tareas domésticas.

Uno de los aspectos más prácticos de esta receta es que no requiere elementos difíciles de conseguir ni un procedimiento complejo. Solo hay que respetar el tiempo de reposo antes de pasar la preparación a un envase con pulverizador.

Cómo preparar el limpiador casero de naranja y vinagre

Para elaborar este producto multiusos se necesitan dos ingredientes y un frasco de un litro. La preparación indicada por la universidad es sencilla y se puede realizar en pocos minutos.

Ingredientes

La cáscara de cuatro naranjas.

Vinagre blanco, en cantidad suficiente para llenar un frasco de un litro.

Preparación paso a paso

Colocar las cáscaras de las cuatro naranjas dentro del frasco. Llenar el recipiente con vinagre blanco. Dejar reposar la mezcla durante una semana. Una vez transcurrido ese tiempo, pasar el contenido a una botella con atomizador.

Después de completar estos pasos, el limpiador estará listo para utilizarse en distintas superficies y tareas habituales del hogar.

Una precaución importante antes de usarlo

Aunque se trata de una preparación sencilla, conviene tomar algunas precauciones antes de incorporarla a la rutina de limpieza.

En este sentido, lo recomendable es probar el producto primero en una zona poco visible de la superficie para comprobar que no provoque daños o alteraciones.