El borde del inodoro es una de las zonas donde más se acumula el sarro. Imagen ilustrativa.

El sarro que se acumula bajo el borde del inodoro es una de las zonas más difíciles de limpia, ya que suele quedar fuera del alcance del cepillo. Para quitarlo sin tener que frotar durante horas, existe un truco casero que utiliza papel de cocina y vinagre de limpieza concentrado.

El método consiste en dejar que el producto actúe durante toda la noche, de modo que la suciedad se afloje sola. La creadora de contenido @marianodichouse, que difundió el truco en su cuenta de Instagram, contó que antes recurría a la piedra pómez para rascar el sarro, pero que con este sistema la limpieza resultada fue mucho más sencilla.

La explicación está en la acidez del vinagre, que ayuda a disolver los depósitos minerales de la cal. El vinagre de limpieza concentrado tiene una mayor concentración de ácido que el de cocina, por lo que puede resultar más eficaz para tratar este tipo de acumulación.

Cómo usar el vinagra de limpieza concentrado para quitar el sarro del borde del inodoro, paso a paso

El truco consiste de pocos pasos:

Rellenar con papel de cocina los bordes del inodoro, por debajo del aro. Empapar bien el papel con vinagre de limpieza concentrado. Dejar actuar durante toda la noche. Retirar el papel por la mañana y comprobar cómo queda la zona.

Para el fondo de la taza, la creadora de contenido propone otra mezcla: vinagre con bicarbonato. Esta combinación provoca una reacción efervescente y ayuda a aflojar la suciedad. Después basta con pasar la escobilla.

El papel de cocina empapado en vinagre debe actuar durante toda la noche. Imagen ilustrativa. Freepik

Por qué funciona el vinagre de limpieza concentrado

El motivo por el que funciona este truco está en la composición del vinagre de limpieza concentrado. Según Powervin, una empresa que fabrica este tipo de producto, se formula con un porcentaje de ácido acético superior al de uso alimentario. Uno al 8% tiene alrededor de un 60% más de ácido acético por litro que un vinagre de mesa al 5%.

Además, no lleva azúcares, colorantes ni aromas añadidos, y por eso no mancha ni deja película sobre las superficies. Esa mayor concentración permite también diluirlo según la tarea.

Otros tres usos del vinagre de limpieza en casa

El mismo truco se extiende a otras zonas de la casa como:

Cristales y mamparas : se pulveriza vinagre mezclado a partes iguales con agua caliente y se seca con papel absorbente, que no deja marcas ni pelusas.

Lavadora : se agrega una taza de vinagre y otra de bicarbonato y se hace un ciclo corto con agua caliente. Se repite cada uno o dos meses para evitar las manchas marrones en la ropa.

Lavavajillas: se limpian la puerta y los rincones con oxígeno activo, que es donde más grasa se acumula, y luego se coloca un vaso de vinagre en la bandeja de arriba y se hace un ciclo corto.

Precauciones al limpiar con vinagre concentrado

La acidez que disuelve la cal también ataca algunos materiales. Powervin advierte que el mármol, el granito, el terrazo y cualquier piedra natural se mateán de forma irreversible, y que tampoco conviene usarlo sobre madera sin sellar. Y nunca debe mezclarse con lejía ni con amoniaco.

Otro dato importante es que el vinagre limpia, pero no desinfecta. La desinfección corresponde a productos autorizados como biocidas, por lo que si una superficie lo requiere ese paso se hace después y por separado.

Mercadona vende un vinagre de limpieza concentrado a 0,90 euros el litro

Para quienes quieran probar el truco, Mercadona ofrece en su web el Vinagre de Limpieza Bosque Verde concentrado, en botella de un litro. Su precio es de 0,90 euros por unidad.