Limpiar el lavamanos del baño con bicarbonato.

Mantener el baño limpio y libre de manchas no siempre requiere productos costosos ni fórmulas complicadas. Existe un truco casero económico y sencillo que cada vez gana más popularidad: espolvorear bicarbonato de sodio en el lavamanos para eliminar la suciedad acumulada y facilitar la limpieza de una de las superficies que más se utilizan en el hogar.

La recomendación forma parte de una guía del Programa de Gestión de Residuos Peligrosos de King County, en Estados Unidos, que incluye diferentes alternativas para limpiar la casa con ingredientes fáciles de conseguir.

El método propone utilizar bicarbonato, unas gotas de agua y una esponja para dejar el lavamanos limpio sin necesidad de recurrir a limpiadores convencionales.

Para qué sirve tirar bicarbonato de sodio en el lavamanos del baño

El bicarbonato de sodio es un ingrediente habitual en la limpieza doméstica debido a sus propiedades como agente de limpieza suave. Su textura ligeramente abrasiva ayuda a desprender restos de suciedad cuando se frota sobre una superficie con una esponja.

Al utilizarlo en el lavamanos, puede ayudar a remover residuos acumulados, marcas superficiales y suciedad cotidiana que se deposita alrededor de la pileta y sus accesorios.

Además, es una alternativa económica que permite realizar tareas de mantenimiento con un ingrediente que muchas personas ya tienen en la cocina.

La guía de King County recomienda este procedimiento como parte de sus recetas de limpieza más seguras, elaboradas con productos sencillos y de fácil acceso.

Cómo limpiar el lavamanos con bicarbonato de sodio, paso a paso

Bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

El procedimiento recomendado es muy sencillo y no requiere herramientas especiales. Según las indicaciones del organismo estadounidense, alcanza con utilizar bicarbonato, un poco de agua y una esponja.

Para aplicar este truco casero, hay que seguir estos pasos:

Espolvorear bicarbonato: distribuir una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio sobre la superficie del lavamanos y sus accesorios. Agregar unas gotas de agua: humedecer ligeramente la zona para facilitar la aplicación del producto. Frotar con una esponja: pasar la esponja suavemente sobre las superficies para ayudar a desprender la suciedad. Enjuagar: retirar los restos de bicarbonato y suciedad con abundante agua.

Cuáles son los beneficios de utilizar bicarbonato para limpiar el baño

Incorporar bicarbonato de sodio a la rutina de limpieza puede ofrecer distintas ventajas, en especial cuando se busca una alternativa práctica y económica para mantener el baño en buenas condiciones.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Ayuda a remover la suciedad: su textura permite desprender residuos superficiales mediante el frotado.

Contribuye a neutralizar olores: el bicarbonato es conocido por su capacidad para ayudar a controlar determinados olores.

Es económico: se consigue fácilmente y puede utilizarse en distintas tareas domésticas.

Es fácil de aplicar: solamente requiere agua y una esponja para realizar la limpieza del lavamanos.

Permite reducir el uso de algunos limpiadores convencionales: es una alternativa para determinadas tareas de mantenimiento del hogar.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el bicarbonato no reemplaza a los desinfectantes ni garantiza la eliminación de bacterias y otros microorganismos.

Qué precauciones hay que tener antes de limpiar el lavamanos con bicarbonato

Aunque se trata de un ingrediente habitual en la limpieza doméstica, conviene tomar algunas precauciones antes de utilizarlo.

En primer lugar, se recomienda probar el bicarbonato en una zona poco visible para comprobar que no produzca rayones o alteraciones en el material. Esto es importante en superficies delicadas, pulidas o con revestimientos especiales.

También es conveniente evitar frotar con demasiada fuerza y utilizar una esponja suave para no dañar el acabado del lavamanos.