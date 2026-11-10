Atención PAMI: qué hacer si todavía tenés la credencial provisoria sin QR en noviembre de 2026 (imagen ilustrativa)

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social de los jubilados y pensionados de Argentina; sin embargo, para acceder a todos los beneficios es importante que el afiliado cuente con las credenciales vigentes en noviembde de 2026.

En este marco, una duda muy común es qué hace la persona que tiene una credencial provisoria sin el córdigo QR. Según informó PAMI, ese formato perdió vigencia y ya no sirve para acreditar la afiliación.

En este marco, la solución es simple y gratuita. Se debe generar una versión nueva con QR, y el trámite lleva pocos minutos.

Qué hacer si todavía tenés la credencial provisoria sin QR en noviembre de 2026

El primer paso es mirar el papel que se imprimió. La credencial provisoria con QR muestra un código cuadrado que se escanea para validar tus datos.

Si la hoja no tiene ese código, es una versión antigua. Por lo tanto, no la presentes en farmacias, consultas médicas ni trámites, porque pueden rechazarla.

Sin embargo, el afiliado puede utilizar otro formato para que acceda a la cobertura. En este sentido, PAMI reconoce cuatro formatos vigentes, y cualquiera de ellos sirve:

Credencial plástica: ya no se entrega, pero sirve si todavía la conservá el afiliado.

Credencial digital: se muestra desde la app Mi PAMI , sin imprimir nada.

Credencial provisoria con QR: se descarga e imprime desde la web oficial.

Credencial provisoria ticket: se imprime en las terminales de autogestión.

Además, PAMI aclaró que la app no es obligatoria. Ningún prestador puede negarte la atención ni los medicamentos por no tenerla instalada en el celular.

Paso a paso para generar la nueva provisoria con QR

El trámite lo puede hacer el afiliado o un familiar desde cualquier dispositivo con internet.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a pami.org.ar/credencial-provisoria. Completar el número de afiliación. Indicar el sexo y el número de DNI. Descargar el archivo con el código QR e imprimilo.

Una vez impresa, la credencial sirve para:

Retirar medicamentos.

Validar turnos.

Hacer gestiones presenciales y online.

Se trata de la credencial provisoria ticket, que se genera en las terminales de autogestión de las agencias y de las Unidades de Gestión Local (UGL). No se necesita celular ni conexión a internet.

Si se prefiere la opción digital, descargar Mi PAMI en el celular Android o iPhone. Se registrá con el DNI y un correo electrónico, y después ingresar a la credencial desde la pantalla principal.