Aeropuertos Argentina ejecutará un plan de infraestructura de más de u$s 100 millones para transformar y modernizar el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en toda su estructura. La iniciativa apunta a mejorar la eficiencia operativa del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y se llevarán a cabo obras en el “lado aire” y ampliaciones en las terminales durante todo el 2026, que posicionarán a la central aérea entre las más importantes de Latam. El proyecto que se llevará a cabo en el aeropuerto más importante del país contempla la creación de la plataforma Golf que sumará espacio para el estacionamiento y operación simultánea de 7 aeronaves narrow body. Esta incorporación será clave para para ordenar mejor la actividad diaria y brindar una mayor eficacia operativa en los horarios con mayor cantidad de arribos y partidas. Además, la terminal de arribos domésticos sumará 1.200 metros cuadrados y 5 nuevas puertas de embarque que elevarán el total a 12, lo que permitirá aumentar la capacidad operativa, agilizar los tiempos y evitar la aglomeración de pasajeros en una de las áreas de mayor tráfico en los aeropuertos. Asimismo, el área de preembarque alcanzará 3.500 metros cuadrados con una sala VIP. Este sector contará mayor oferta gastronómica y espacios recreativos orientados a mejorar la experiencia de los usuarios en los momentos de espera. En este sentido, Aeropuertos Argentina renovará 1.700 periféricos en mostradores de check-in, los cuales serán compatibles con sistemas biométricos que permitirán agilizar los procesos de documentación y embarque, ampliando las medidas de seguridad aeroportuaria. Por su parte, el plan contempla la construcción de la Terminal Única de Courier con 12.000 metros cuadrados y la ampliación del sector de exportación de perecederos, que pasará de 4.500 a casi 7.000 metros cuadrados con temperatura controlada para reforzar la competitividad en cargas sensibles. Por las obras que se llevarán a cabo, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre de 2026 la pista 11-29 operará con una longitud reducida de 3.300 a 1.850 metros, lo que obligará a readecuar los planes de vuelo e itinerarios. En tanto, algunos vuelos internacionales podrían ser derivados hacía el Aeroparque Jorge Newbery y la brecha horaria de operación podría verse modificada durante el lapso de las obras sobre la pista principal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.