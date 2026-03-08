La actualización del radar secundario del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes ya está terminada y marca un nuevo avance dentro del Programa Nacional de Actualización del Sistema Radar y de Vigilancia Aérea. Con esta intervención, la red de control del espacio aéreo suma una herramienta más moderna, precisa y alineada con los estándares internacionales. El equipo renovado ya opera de forma plena y se integra al Sistema de Vigilancia del Tránsito Aéreo. Su ubicación en Salta lo convierte en un punto clave: desde allí envía información en tiempo real a los Centros de Control de Área de Córdoba y Resistencia, dos nodos centrales para el seguimiento de los vuelos en el norte argentino. La posición geográfica de Salta obliga a contar con herramientas confiables que permitan monitorear una zona amplia del espacio aéreo. Con la modernización, el radar ofrece datos más completos y mejora la coordinación operativa en una región que crece en cantidad de vuelos y exige sistemas capaces de sostener la demanda. La renovación permite: La intervención reemplazó por completo el núcleo electrónico del radar y sumó funciones que hoy son indispensables para cualquier red de vigilancia moderna. Entre las mejoras más importantes se destacan: Permite identificar a cada aeronave con más precisión y obtener datos puntuales sin saturar el espectro. Esto facilita la gestión del tránsito y mejora la resolución de conflictos en áreas con muchos vuelos. Recibe información enviada directamente por los aviones, como posición, altura y velocidad, lo que otorga una visión más detallada de lo que ocurre en el espacio aéreo. Además, se actualizaron estructuras de apoyo: casetas técnicas, sistemas eléctricos, balizamiento y medidas de seguridad. Estas mejoras garantizan que la tecnología trabaje de forma estable y con la protección necesaria. La modernización de Salta forma parte del proyecto que impulsa la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que busca actualizar progresivamente 22 radares distribuidos en todo el país. En los últimos meses se completaron renovaciones en: A esto se suma el radar de Paraná, que se utilizó como prototipo, y el nuevo sistema instalado en Ezeiza, provisto por la empresa Indra. El proceso involucra a desarrolladores nacionales como INVAP, que mantiene un rol central en la actualización tecnológica del sistema aéreo argentino.