Avanza una obra vial clave que cambiará la circulación en una de las rutas más transitadas del interior bonaerense ya que se convertirá en una autopista y beneficiará a miles de vehículos diarios. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad, está llevando a cabo la transformación en autovía de la Ruta Provincial 41, un corredor estratégico que conecta localidades productivas y rutas nacionales fundamentales. Los trabajos, por su parte, se desarrollan sobre un tramo de 25,7 kilómetros, entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, y permitirán mejorar la seguridad vial, optimizar los tiempos de viaje y fortalecer la conectividad regional. La obra contempla la construcción de una segunda calzada paralela a la existente, lo que convertirá a la Ruta Provincial Número 41 en una autovía con dos carriles por sentido de circulación. El nuevo trazado se extenderá entre las intersecciones con las Rutas Nacionales 7 y 8, dos de las principales vías del país que son de máxima importancia para los sectores turísticos y productivos a nivel nacional. Además, se realizará la repavimentación y el ensanche de la calzada actual, adecuándola a un esquema de tránsito más seguro y fluido, especialmente en un sector donde circulan miles de vehículos por día. El proyecto incluye una serie de obras complementarias de gran impacto. Se construirán tres puentes peatonales en zonas urbanas y 18 puentes sobre cursos hídricos, que permitirán vincular ambas manos de la autovía y facilitar desvíos sin interrumpir la circulación. También se ejecutará una intersección rotacional a la altura de la RN 7, junto con cruces elevados sobre las vías del Ferrocarril General Urquiza y el Ferrocarril Mitre. Estas estructuras se ubicarán en los accesos a San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y la localidad de Vagues. En el empalme con la Ruta Nacional 8, se realizarán mejoras en los distribuidores y accesos a la rotonda existente, donde la nueva traza se conectará con las colectoras dentro del área urbana. La ejecución de la obra en la Ruta Provincial Número 41 que pasará a ser autovía, se encuentra en pleno desarrollo y se estima que podría estar finalizada para el primer trimestre del año para agilizar el flujo de tráfico en la traza.