El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue distinguido como el Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025, en la categoría 2 a 5 millones de pasajeros, por parte del Programa Airport Service Quality (ASQ) que otorga el Consejo Internacional de Aeropuertos. Este premio lo posiciona entre los mejor valorados de la región, destacándose por su desempeño integral en dimensiones clave como calidad del servicio, confort, procesos y atención del personal. ASQ es el programa global más importante de medición de experiencia aeroportuaria y se basa en la opinión directa de los pasajeros, obtenidas a través de encuestas aplicadas bajo una metodología científica y realizadas en tiempo real a los viajeros durante su paso por los aeropuertos. Federico Cabrera, gerente general del Aeropuerto Internacional de Carrasco, consideró el reconocimiento como “un gran honor”, porque “refleja el trabajo diario de nuestro equipo y de toda la comunidad aeroportuaria. Es especialmente valioso porque surge directamente de la opinión de los pasajeros”, expresó. Esta es la segunda vez que el Aeropuerto de Carrasco gana el premio en esa categoría, distinción que ya había recibido en el año 2019, y se suma a que en 2024 recibió el premio a Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe en la categoría de terminales aéreas de hasta 2 millones de pasajeros. En la edición 2025 del programa fueron encuestados casi 707.000 pasajeros a nivel mundial, consolidando a ASQ como el principal punto de referencia global en experiencia del viajero.