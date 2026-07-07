Las autoridades del Ministerio de Defensa aseguraron que el nuevo sistema de aterrizaje por instrumentos del aeropuerto internacional de Carrasco funcionará plenamente “en poco tiempo”. En la actualidad, la operativa continúa siendo parcial por la falta de controladores aéreos capacitados.

El subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, compareció en el Senado junto a autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) para informar sobre el estado de implementación del sistema Categoría III B, una tecnología que demandó una inversión cercana a los 20 millones de dólares.

Rodríguez explicó que este sistema representa una mejora sustancial para la operativa del aeropuerto, ya que permitirá que las aeronaves habilitadas puedan aterrizar con visibilidad mínima -en especial días de mucha niebla-, siempre que cuenten con el equipamiento y las tripulaciones certificadas.

Sin embargo, explicó que la principal limitante hoy es la disponibilidad de controladores aéreos capacitados para operar bajo ese régimen.

“Hoy el sistema está habilitado, pero no es posible cubrir las 24 horas de todos los días. Funciona de acuerdo a lo que hemos podido ir solucionando en base, en este caso, a horas extra que realiza este personal”, afirmó Rodríguez ante la Comisión de Defensa del Senado.

El jerarca señaló que el Ministerio de Defensa trabaja junto con la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica en la reorganización de las guardias para extender la cobertura del servicio sin comprometer la seguridad de las operaciones aéreas.

Rodríguez descartó que la falta de personal pueda implicar que habrá que esperar dos años o dos años y medio -el tiempo que demanda la formación de un controlador- para que el nuevo sistema funcione a pleno: “Ni dos años ni dos meses. Tenemos la expectativa de que eso en poco tiempo se resuelva”.

Explicó que la capacitación de los controladores responde a estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional y no puede acortarse.

No obstante, señaló que en los próximos meses egresará un grupo de funcionarios del curso que comenzó en 2025 y posteriormente se realizará un llamado para incorporarlos a la plantilla.

Rodríguez recordó, además, que desde 2017 no se había abierto un curso de formación de controladores, lo que, según sostuvo, incidió en la situación actual.

Planteo de las aerolíneas

El subsecretario reconoció que las aerolíneas han planteado dificultades para planificar vuelos de larga duración cuando no tienen certeza de que el sistema estará operativo al momento del aterrizaje.

“Entendemos que no es lo óptimo ni lo ideal que esté funcionando de esta manera”, dijo, pero defendió la decisión de habilitar una operativa parcial mientras continúan los ajustes necesarios.

Rodríguez aseguró que el aeropuerto “funciona como siempre ha funcionado” y afirmó que la situación actual no implica un deterioro del servicio, sino que la mejora tecnológica todavía no puede aprovecharse en toda su capacidad.