La puntualidad es uno de los puntos más valorados por viajeros de todo el mundo. Por eso, la consultora Cirium elabora desde 2009 un reporte anual con los aeropuertos y las aerolíneas más puntuales del planeta. En su último reporte, reveló que el aeropuerto más puntual del mundo está en Latinoamérica. Y si bien no es Ezeiza, es uno muy frecuentado por los argentinos. La firma británica, líder en análisis de datos de aviación, evalúa diferentes aspectos del desempeño operativo de los principales aeropuertos del mundo, considerando el cumplimiento efectivo de los itinerarios programados de llegadas y salidas tanto nacionales como internacionales. Desde la perspectiva de los aeropuertos, la puntualidad aérea se mide tomando como referencia los vuelos que parten dentro de los 15 minutos del horario estipulado. El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile lidera el ranking de puntualidad en su categoría de gran tamaño, según Cirium. El aeropuerto mantuvo una puntualidad del 87,04% en 153.326 vuelos que operaban en 68 rutas, de acuerdo con en análisis de todo 2025, y superó a sus pares de Asia, Europa y América del Norte. “Nuestra terminal aérea dejó atrás aeropuertos como Osaka (Itami), Minneapolis/St. Paul, Bogotá y Seattle-Tacoma, que también se encuentran entre los más puntuales del mundo”, celebraron desde el gobierno chileno. En 2022, el aeropuerto inauguró su nueva Terminal 2, que duplicó con creces su capacidad anual de pasajeros. Cirium define los “aeropuertos grandes” como aquellos que gestionan entre 25 y 50 millones de asientos al año. En tanto, los “medianos” mueven entre 15 y 20 millones. En esta segunda categoría, el ganador fue el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Ciudad de Panamá, que mantuvo una puntualidad del 93,34% en 148.065 vuelos que operaban en 96 rutas. Según datos de la Subsecretaría de Turismo y SERNATUR, Chile registró 6.004.567 llegadas internacionales durante 2025, un 14,6% más que en 2024. La cifra es la más alta registrada desde 2017 y refleja el mejor desempeño del turismo receptivo del país en el período post pandemia y la consolidación de Chile como destino turístico internacional. Durante 2025, Sudamérica se mantuvo como el principal origen de los visitantes internacionales que llegaron al país vecino, liderados por Argentina y Brasil. Si bien la cifra es total y no sólo de los que llegaron a través de avión, Chile recibió en 2025 2.856.441 visitantes argentinos, un 36,8% más que en 2024. El número va en aumento: durante 2024, 2.088.389 argentinos visitaron el país trasandino, un 73,2% más que en el mismo periodo de 2023, según datos de la Subsecretaría de Turismo de Chile.