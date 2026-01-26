El Gobierno bonaerense finalizó las obras en una de las avenidas más importantes de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un tramo de 27,8 kilómetros de una Ruta Nacional que atraviesa diversas localidades y es clave para conectar el área metropolitana.

En qué corredor vial se realizan las obras

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos anunció la finalización del tramo 4 de la Ruta 4 entre la Avenida Pedro Suárez y Moreno. La mejora integral de los 27,8 kilómetros alcanza 6 municipios y los trabajos buscan mejorar la conectividad y la seguridad vial.

En la misma línea, se continúa con el avance de los tramos restantes de la Ruta 4, conocida también como el Camino de Cintura, una de las trazas con mayor flujo vehicular del sur del Área Metropolitana. Los datos oficiales arrojan que el corredor es transitado por entre 33.000 y 62.000 vehículos diarios.

Los trabajos se enmarcaron en un proyecto integral que tiene como principal objetivo modernizar la vía, ya que presentaba un fuerte deterioro es una ruta clave para el transporte público y servicios logísticos.

Cómo continúan las obras en la Ruta 4

El tramo intervenido se extiende a lo largo de 37 kilómetros, desde la rotonda de San Justo hasta la intersección con la Avenida Hipólito Yrigoyen. Las obras beneficiarán a cerca de 4 millones de habitantes del sur del conurbano.

Gabriel Katopodis y Federico Otermín recorrieron la obra en la Ruta 4

El trayecto atraviesa distintos municipios como:

13,3 km en Almirante Brown

5,2 km en Lomas de Zamora

3,8 km en La Matanza

2,9 km en Esteban Echeverría

1,5 km en Ezeiza

0,3 km en Merlo

El Ministerio detalló que ya se finalizaron 1,3 km del trazado y que otros 3,1 km se encuentran en ejecución en diferentes frentes de obra.

Cómo son las obras completas de mejoramiento y reparación de la Ruta 4

El proyecto incluye la ampliación de la calzada, una intervención destinada a ordenar la circulación en un corredor en donde se reúne el transporte de pasajeros, los vehículos particulares y los camiones.

Además, se construirán dársenas para el transporte público para evitar la detención de los buses, lo que hará más fluido el tránsito. Según lo informado, se está instalando iluminación LED a lo largo del tramo intervenido, con el fin de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad vial en horarios nocturnos.