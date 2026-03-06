Tras seis años sin operar en la provincia, LATAM Airlines anunció que retomará sus vuelos a Neuquén a partir del próximo 29 de marzo. La compañía volverá a conectar el aeropuerto Presidente Perón con Santiago de Chile, con cuatro frecuencias semanales que serán operadas con aviones A320 con capacidad para 174 pasajeros. “El regreso de nuestra operación a Neuquén es una noticia de inmenso valor, no solo para LATAM, sino para toda la Patagonia. Con esta decisión estratégica, no sólo reforzamos nuestro compromiso con el sur del país y la conectividad regional, sino que impulsamos un hito fundamental: la consolidación del aeropuerto de Neuquén como una puerta de entrada internacional”, señaló Florencia Scardaccione, gerente Comercial de LATAM Airlines en Argentina. Dentro de la misma línea, Daniel Ketchibachián, CEO de Aeropuertos Argentina, agregó que “sumar rutas es sinónimo de desarrollo para las ciudades, las provincias y las comunidades ya que una mayor conectividad permite dinamizar la economía, los vínculos y las oportunidades. Con eso estamos comprometidos y para ello seguiremos trabajando”. Y destacó la importancia del “…trabajo público y privado para sostener y fortalecer el crecimiento del sector aerocomercial y el turismo”. LATAM Airlines operó en Neuquén hasta el 1 de agosto de 2019. Un año más tarde, anunció el cese de sus operaciones en el país, tanto de pasajeros como de carga. Ahora, mediante la Disposición 46/2025 dictada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo, Latam Airlines fue autorizada para volar desde Chile a Argentina y desde este país con todas las libertades del aire. La ruta contará con cuatro frecuencias semanales. Los vuelos LA432 y LA433 operarán los martes y viernes: partirán desde Santiago a las 10:00 y llegarán a Neuquén a las 12:30, mientras que el regreso despegará a las 13:30 y aterrizará en la capital chilena a las 13:52. En tanto, los LA416 y LA417 funcionarán los jueves y domingos, con salida desde Santiago a las 16:45 y arribo a Neuquén a las 19:15; el vuelo de regreso partirá a las 20:20 y llegará a Santiago a las 20:42. Esta ruta tiene el potencial de transportar más de 25.000 pasajeros anuales entre ambas ciudades y permitirá a los neuquinos llegar a Chile de manera más directa como así también permitirá la llegada de turistas extranjeros a la ciudad. Además, a través del centro de conexiones (hub) de LATAM en Santiago, los pasajeros podrán acceder a más de 31 destinos internacionales con los que cuenta el grupo LATAM en América, Europa y Oceanía.