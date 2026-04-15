La energía del horóscopo chino entra en una etapa de alta sensibilidad emocional y fuerte conexión interna. Según el análisis de Ludovica Squirru, una de las astrólogas más consultadas, el período actual se rige por el Fuego yin bajo la influencia directa de la Serpiente. Este marco astral impulsa un movimiento hacia adentro y propone revisar deseos, lazos y compromisos personales. Lejos del vértigo y de las decisiones impulsivas, el clima que domina estos días invita a bajar el ritmo y escuchar las necesidades profundas. La energía disponible favorece la introspección, el cuidado emocional y la construcción de bases sólidas en el plano afectivo. Por eso, el foco se posa en la familia, el amor y los proyectos que nacen desde lo íntimo. Dentro del horóscopo chino, este momento se presenta como uno de los más fértiles del año para todo lo relacionado con la vida familiar. Casamientos, compromisos formales, decisiones de convivencia y proyectos de maternidad o paternidad encuentran un terreno propicio para crecer. También se destaca como una etapa favorable para procesos de adopción y acuerdos que buscan estabilidad a largo plazo. El Fuego yin actúa de forma sutil, pero constante. No empuja desde la acción externa, sino desde la convicción interna. En ese sentido, Ludovica Squirru sugiere aprovechar el período para realizar decretos personales, fijar intenciones claras y reforzar compromisos emocionales que ya existen. La espiritualidad y las acciones solidarias también ganan protagonismo y aportan equilibrio. Aunque el balance general resulta positivo, no todo fluye con la misma facilidad. La astróloga advierte que no se trata de un buen momento para grandes movimientos logísticos. Viajes largos, mudanzas, obras o construcciones pueden enfrentar demoras, errores técnicos o imprevistos difíciles de resolver. La recomendación pasa por postergar este tipo de decisiones prácticas y concentrarse en lo esencial. El contexto energético pide cuidado, planificación y paciencia, sobre todo en asuntos materiales que requieren precisión y control externo. Dentro de este escenario general, algunos signos sienten con más fuerza la influencia del período. La posición de cada animal frente a la Serpiente define oportunidades, tensiones y aprendizajes específicos. Serpiente: como signo regente del ciclo, la Serpiente ocupa un lugar central. Su energía marca el pulso del momento y funciona como guía para el resto del zodíaco chino. Sabiduría, transformación y mirada estratégica definen esta etapa. Para quienes nacen bajo este signo, el período ofrece claridad y poder de decisión, siempre que actúen con coherencia interna. Chancho: el Chancho enfrenta una etapa de choque energético. La oposición con la Serpiente genera roces y posibles malentendidos. La clave pasa por la prudencia y la paciencia. Evitar discusiones, bajar la intensidad emocional y no forzar situaciones resulta esencial para atravesar el ciclo sin desgaste. Búfalo: el Búfalo transita un momento de armonía y afinidad con la energía dominante. Los proyectos personales avanzan con mayor fluidez y aparecen soluciones donde antes había trabas. El consejo es sostener el paso firme y no apurarse: la constancia da resultados concretos. Dragón: el Dragón integra el grupo de signos con buena sintonía energética. Este período potencia su capacidad de iniciar proyectos y ver resultados en el mediano plazo. Los decretos personales ganan fuerza y el entorno acompaña, siempre que exista foco y disciplina. Caballo: el Caballo disfruta de una etapa de concordia emocional. El Fuego yin impulsa la armonía en las relaciones y ayuda a ordenar vínculos que buscan estabilidad. Es un buen momento para compromisos claros y decisiones afectivas que miran al futuro. Cabra: la Cabra siente que todo fluye con menor resistencia. Las acciones ligadas al cuidado familiar, el hogar y el servicio a otros encuentran respaldo energético. La sensibilidad se transforma en fortaleza y guía las decisiones correctas. Gallo: el Gallo cierra el grupo de signos favorecidos por la concordia del ciclo. La comunicación clara y los acuerdos pendientes avanzan con mayor facilidad. El clima general favorece el entendimiento y ayuda a cerrar etapas de forma ordenada.