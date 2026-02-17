El Año Nuevo Lunar 2026 marca el inicio de un nuevo ciclo dentro del calendario chino, organizado según las fases de la Luna y la rueda de los 12 animales del zodíaco oriental. Más allá del cambio de fecha, la celebración está vinculada, según la astrología china, con variaciones energéticas que pueden influir en decisiones, relaciones y metas personales. Este año dominará la energía del Caballo de Fuego, una combinación que vuelve cada seis décadas dentro del sistema zodiacal chino. Este signo, séptimo en el orden oriental, se asocia con la búsqueda de libertad, el impulso independiente, la vitalidad constante y el espíritu aventurero. El elemento Fuego, presente en los años que finalizan en 6 o 7, intensifica los rasgos del signo y suma pasión, valentía, impulso creativo, rapidez para actuar y una energía que busca destacarse. Para completar el entendimiento de este sistema de creencias y poder interpretar la personalidad y el destino de un individuo, es necesario tener en cuenta el año de nacimiento de cada persona. En función de la fecha en la que cada persona haya nacido, el zodíaco chino asigna un animal, por lo que los signos se distribuyen de la siguiente manera. Para conseguir una descripción más detallada de la personalidad y las características de cada individuo, es necesario tener en cuenta la combinación del signo animal con cada uno de los cinco elementos: madera, fuego, tierra, agua y metal. La madera, representa el crecimiento, la expansión, la vitalidad y la creatividad. Las personas regidas por este elemento suelen ser flexibles, adaptables y tienen una fuerte capacidad de recuperación. Por su parte, los amparados por el fuego tienden a ser apasionados, enérgicos y motivados. Tienen una naturaleza ardiente y son propensos a la acción. Simboliza la pasión, la energía y el entusiasmo. Para los del elemento tierra, suelen estar asociados a la estabilidad, la seguridad y la practicidad. Estos individuos son confiables, trabajadores y cuentan con un enfoque sólido en la vida. Son pragmáticos y tienden a ser buenos administradores. En el caso del metal, la precisión, la determinación y el control son los rasgos que caracterizan a estas personas. Se destacan por ser ambiciosas, disciplinadas y tienen una fuerte voluntad. Al mismo tiempo, son perseverantes y pueden ser bastante decididos en la consecución de sus objetivos. Por otro lado, el agua simboliza la fluidez, la intuición y la emoción. Las personas bajo este elemento son intuitivas, emocionales y receptivas. Tienen una sensibilidad natural y pueden adaptarse fácilmente a diferentes situaciones.