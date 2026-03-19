Ya llegó y pasó el Año Nuevo Chino. Esto implica dos aspectos fundamentales; en primer lugar, la Serpiente de Madera concluyó su ciclo y deberá aguardar 12 años para regresar bajo otro elemento. En segundo lugar, se dio paso a un nuevo animal que asumió el rol de signo reinante, en esta ocasión, el poderoso Caballo de Fuego. El Año Nuevo Chino es un evento de gran relevancia y anticipación para la cultura china, marcando el inicio de un nuevo ciclo. La celebración del Año Nuevo Chino se llevó a cabo con la Fiesta de las Flores el pasado 17 de febrero, coincidiendo con la llegada de la luna nueva. La celebración del Año Nuevo Chino es una festividad de gran relevancia, ya que no se limita a un solo día, sino que se extiende a lo largo de varios días y semanas. Este es un listado completo de las festividades relacionadas al Año Nuevo Chino. La hora exacta de la entrada de la fase de la luna nueva, a nivel universal, fue el 18 de febrero sobre las 05:43 de la mañana; en México, esta energía se manifestó a las 23:43 horas del 17 de febrero. 16 de febrero (Nochevieja): La celebración más significativa, caracterizada por una cena familiar de gran envergadura y el ritual de permanecer despierto hasta la medianoche. 17 de febrero (Día de Año Nuevo): Este día se dedica a visitar y saludar a familiares y parientes, así como a hacer regalos y honrar a los ancestros. 18 de febrero (Día de los Suegros): Las mujeres casadas visitan a sus progenitores, acompañadas por sus esposos e hijos. 19 de febrero (Día de la Rata): Se considera un día de mala suerte, por lo que es habitual que las personas permanezcan en casa para descansar y disfrutar del tiempo en familia. 20 de febrero (Día de la Oveja): Un día propicio para orar, realizar ofrendas o visitar templos. 21 de febrero (Romper Cinco): Se cree que los tabúes de los días anteriores ya no son aplicables a partir de esta fecha. 22 de febrero (Día del Caballo): Es un día favorable para deshacerse de objetos viejos y, para muchos, representa el momento de regresar al trabajo. 23 de febrero (Día de la Humanidad): Se considera el día en que la humanidad fue creada y se alienta a las personas a pasar tiempo al aire libre. 24 de febrero (Día del Grano): Las condiciones climáticas de este día se utilizan para predecir las cosechas del año. Muchas familias celebran una segunda “mini” cena de reunión. 25 de febrero (Cumpleaños del Emperador de Jade): Se rinde homenaje al “Emperador de Jade”, una deidad de gran importancia, mediante ofrendas e incienso. 26 de febrero (Festival de la Piedra): Similar al día anterior, se conmemora el cumpleaños de la “piedra divina” con rituales análogos. 27 de febrero (Día del Yerno): Se espera que los padres agasajen y entretengan a sus yernos. 28 de febrero a 2 de marzo: Días de preparación para el Festival de los Faroles, dedicados a la cocina y a la creación de decoraciones. 3 de marzo (Festival de los Faroles): El gran cierre de las festividades, donde se encienden y cuelgan faroles y es común observar danzas de dragones y resolver acertijos en las calles. El Caballo es el séptimo animal de la rueda zodiacal china. En el horóscopo chino, el Caballo representa la libertad, el movimiento y una energía inagotable. Este signo se caracteriza por su amor a la independencia, la aventura y las nuevas experiencias, destacándose por su carisma, su inteligencia práctica y su espíritu laborioso. Las personas nacidas bajo este signo suelen ser apasionadas, optimistas y directas en su forma de comunicarse. El Caballo posee un notable magnetismo social, aunque puede manifestar impaciencia y variabilidad cuando percibe limitaciones o una falta de reconocimiento en sus proyectos. Si has nacido en alguna de las fechas mencionadas, te corresponde el signo Caballo en el Horóscopo Chino. Asimismo, podrás identificar el elemento asociado a tu Caballo. En 2026, el elemento Fuego también fomentará la impulsividad y la búsqueda de reconocimiento, lo que llevará al Caballo a ser cauteloso con sus emociones. La adecuada canalización de esta energía mediante la disciplina le brindará la capacidad de convertir desafíos en significativas oportunidades de éxito tanto personal como profesional. El Fuego potenciará las cualidades del Caballo, proporcionándole determinación, entusiasmo y una energía vibrante que facilitará el liderazgo y la consecución de metas más ambiciosas en su vida, según indican los expertos en el Horóscopo Chino.