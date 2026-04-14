Los rieles de las ventanas suelen acumular polvo, tierra y humedad con el paso del tiempo. Aunque no siempre se les presta atención, esta suciedad puede afectar el funcionamiento y generar olores. Para estos casos, el bicarbonato de sodio aparece como una opción simple y accesible para limpiarlos. El bicarbonato tiene una textura levemente abrasiva que ayuda a remover la suciedad sin dañar materiales como el aluminio o el PVC. Además, contribuye a neutralizar olores y a reducir la humedad, dos factores comunes en este tipo de superficies. Entre sus principales usos en los rieles de las ventanas se destacan: El proceso es sencillo y se puede hacer con elementos que suelen estar en casa: Si hay suciedad más difícil, se puede sumar un poco de vinagre para facilitar la limpieza. Se recomienda limpiar los rieles una vez por mes. En lugares con más polvo o humedad, se puede repetir con mayor frecuencia para mantenerlos en buen estado. El bicarbonato de sodio se utiliza desde hace tiempo en tareas domésticas por su capacidad para limpiar de forma suave y ayudar a neutralizar olores. Por eso sigue siendo una opción frecuente en distintos espacios de la casa.