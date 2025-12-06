La advertencia de Ludovica Squirru a las personas de este signo que deberán cuidar su salud y tendrán “roces con la ley” en diciembre Fuente: Archivo

Como cada año, Ludovica Squirru anticipa cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en el mes de diciembre, el último del 2025. Recientemente la especialista en astrología vaticinó que uno en particular deberá tener extremo cuidado y darle prioridad a su salud.

El signo del horóscopo chino que debe cuidarse en diciembre

El Caballo, cuyos años de pertenencia es en los años 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 atravesará un mes de fuertes emociones y tendrá que cuidar diversos aspectos de la salud.

En este sentido, Ludovica Squirru señaló que “podría sufrir más de un dolor de cabeza este mes, e incluso roces con la ley”, aseguró.

La advertencia de Ludovica Squirru a las personas de este signo que deberán cuidar su salud y tendrán “roces con la ley” en diciembre Fuente: Archivo

Además, expresó que “su prioridad será tener prudencia a punta de meditación y observación del entorno. Vivir en el hoy y en el ahora será la clave”, aseveró la astróloga de cara a lo que deprará en el último mes del año.

Qué signo del horóscopo chino es en cada año y cómo saberlo

El horóscopo chino tiene una ascendencia milenaria y para cada año se asigna un animal, el cual será representará a las personas nacidas en dicho período.

Cada uno de los animales del horóscopo chino tienen diferentes características, rasgos y cualidades que hacen a su personalidad y es importante saber qué signo corresponde tener según el año de nacimiento.

La advertencia de Ludovica Squirru a las personas de este signo que deberán cuidar su salud y tendrán “roces con la ley” en diciembre Fuente: Archivo

De tal modo, los signos del horóscopo chino se componen de la siguiente manera:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Jabalí: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en diciembre

En sus predicciones por fin de año y para todo el mes de diciembre, Ludovica Squirru vaticinó cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en el último mes del 2025 y a qué habrá que prestarle máxima atención.