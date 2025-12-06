En esta noticia
Como cada año, Ludovica Squirru anticipa cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en el mes de diciembre, el último del 2025. Recientemente la especialista en astrología vaticinó que uno en particular deberá tener extremo cuidado y darle prioridad a su salud.
El signo del horóscopo chino que debe cuidarse en diciembre
El Caballo, cuyos años de pertenencia es en los años 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 atravesará un mes de fuertes emociones y tendrá que cuidar diversos aspectos de la salud.
En este sentido, Ludovica Squirru señaló que “podría sufrir más de un dolor de cabeza este mes, e incluso roces con la ley”, aseguró.
Además, expresó que “su prioridad será tener prudencia a punta de meditación y observación del entorno. Vivir en el hoy y en el ahora será la clave”, aseveró la astróloga de cara a lo que deprará en el último mes del año.
Qué signo del horóscopo chino es en cada año y cómo saberlo
El horóscopo chino tiene una ascendencia milenaria y para cada año se asigna un animal, el cual será representará a las personas nacidas en dicho período.
Cada uno de los animales del horóscopo chino tienen diferentes características, rasgos y cualidades que hacen a su personalidad y es importante saber qué signo corresponde tener según el año de nacimiento.
De tal modo, los signos del horóscopo chino se componen de la siguiente manera:
- Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
- Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
- Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
- Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
- Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
- Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
- Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
- Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
- Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
- Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
- Jabalí: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en diciembre
En sus predicciones por fin de año y para todo el mes de diciembre, Ludovica Squirru vaticinó cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en el último mes del 2025 y a qué habrá que prestarle máxima atención.
- Rata: entra en diciembre con la energía a tono y nuevas habilidades para poner en juego, buscando mejorar el entorno para despejar la mente. Se recomienda evitar la dispersión y los gastos impulsivos.
- Buey: será un buen momento para restablecer la comunicación con personas queridas que pueden abrir puertas en lo laboral y en lo afectivo. Se recomienda poner límites para llegar liviano a las fiestas.
- Tigre: muchos se lanzarán a la política, la educación o espacios donde puedan liderar grupos. Tanto movimiento puede dejarlos sin energía. Se recomienda bajar el nivel de exigencia y dejar las grandes luchas para el año que viene.
- Conejo: tendrá una disposición más amable que le permite dejar atrás problemas generados por sobrepensar o postergar definiciones.
- Dragón: puede involucrarse en protestas, causas colectivas o acciones para mejorar la realidad de su comunidad. Se aconseja aceptar ese rol solo si puede organizarse de la mejor manera.
- Serpiente: puede necesitar pedir ayuda para procesar lo que quedó pendiente. Es importante buscar formas de refrescarse y sostener rutinas que reduzcan la ansiedad.
- Caballo: se beneficiará de pasar tiempo con Tigres y Perros, ya que comparten la intensidad y pueden sostenerse mutuamente para enfrentar las consecuencias de decisiones pasadas y tomar otras más conscientes.
- Cabra: vive un aumento de libido, emociones gozosas y mayor capacidad de empatía. Puede sentirse más magnética y abierta a nuevas experiencias. El entorno vuelve de a poco a la normalidad y podrá disfrutar de las fiestas con más tranquilidad.
- Mono: diciembre puede sentirse como un mes sin pausa. Se recomienda organizarse mejor en casa, pedir ayuda a compañeros de trabajo o estudio y reducir el tiempo en redes sociales y pantallas.
- Gallo: entra en un período de tranquilidad que funciona como abrazo reparador, tanto en lo físico como en lo espiritual. Antes de tomar grandes decisiones, especialmente en Gallos jóvenes, conviene pensar a largo plazo.
- Perro: arranca el fin de año con la sensación de haber sido puesto a prueba durante varios meses. Las caídas enseñan a levantarse sin secretos, con vínculos más honestos y genuinos.
- Jabalí: el mes funciona como puente entre la melancolía y la tranquilidad. Se aconseja soltar preocupaciones innecesarias, dejar de lado la aprensión y buscar herramientas como la meditación o la respiración consciente para manejar mejor las emociones.