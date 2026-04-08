El vinagre blanco se convirtió en uno de los aliados caseros más eficaces para mantener el hogar limpio sin recurrir a químicos costosos y difíciles de conseguir. Aunque suele usarse en la cocina o el baño, existe un truco poco conocido que muchos comenzaron a aplicar en los últimos meses que es rociarlo en la entrada de la casa. Este hábito, sencillo y económico, está ganando terreno por ser eficiente y práctico. Un punto clave es su capacidad para actuar como barrera repelente. El aroma intenso del vinagre funciona como un inhibidor natural para varias plagas domésticas. Hormigas, arañas e incluso cucarachas suelen evitar zonas donde detectan ese olor, lo que lo convierte en una alternativa práctica y libre de químicos para el acceso principal. Además, quienes creen en prácticas de armonización del hogar lo utilizan como un “limpiador energético”. Según esta visión, unas pulverizaciones en el marco de la puerta ayudan a disipar vibraciones pesadas y renovar el ambiente. Para aprovechar al máximo sus efectos, basta con colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Se puede rociar: Lo ideal es repetir el procedimiento una o dos veces por semana para mantener el efecto.