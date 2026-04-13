Este año, los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán tener en cuenta una serie de cambios en los requisitos de renovación establecidos por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Hace un año, el organismo anunció una prórroga para los certificados, tanto en formato papel como digital, cuyo vencimiento o actualización estaba previsto originalmente para 2025. La medida fue oficializada mediante la Resolución 2520/2024 y buscaba garantizar que las personas con discapacidad pudieran seguir accediendo a sus derechos sin contratiempos ni demoras administrativas. A través de esta resolución, la ANDIS determinó que todos los Certificados Únicos de Discapacidad con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibirían una prórroga automática, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha de 2026, por lo que ya deberán actualizarse este año. Por otro lado, los certificados con fecha de vencimiento o actualización correspondiente a 2022, 2023 o 2024 debieron renovarse durante 2025, ya que no están alcanzados por esta ampliación. El objetivo de la medida era asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, al tiempo que se busca evitar la saturación de turnos en las juntas evaluadoras, una situación que podría agravarse con la superposición de prórrogas y vencimientos. El CUD puede ser solicitado por personas cuyo origen del problema de salud sea: El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito y público que acredita oficialmente la condición de discapacidad de una persona. Su emisión se realiza a partir de una evaluación llevada adelante por una Junta Evaluadora interdisciplinaria. En caso de que la documentación presentada resulte insuficiente o no sea concluyente, la Junta podrá solicitar nuevos estudios o informes médicos para completar la evaluación. La documentación específica requerida según el tipo de discapacidad puede consultarse en este link. Las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad pueden acceder a una amplia gama de derechos y beneficios, entre ellos: