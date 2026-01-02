¿Horóscopo chino: cómo le va a ir a cada signo en la salud, dinero y amor en 2026, según Ludovica Squirru?

Según el Horóscopo chino, el 2026 estará marcado por la energía intensa del Caballo de Fuego, que comenzará oficialmente el 17 de febrero, según el calendario lunar. De acuerdo con la astróloga argentina Ludovica Squirru, este ciclo traerá transformaciones profundas, movimientos acelerados y desafíos que pondrán a prueba la capacidad de adaptación de cada signo.

La especialista advierte que no será un año “tibio”: habrá que aprender a surfear la ola de cambios, mantener el equilibrio y actuar con consciencia. Las predicciones abarcan los 12 animales del zodíaco chino y revelan cuáles serán los más favorecidos y cuáles deberán trabajar más su resiliencia.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Año del Caballo de Fuego: qué esperar en 2026

El Caballo de Fuego es sinónimo de dinamismo, intensidad y decisiones que no pueden postergarse. Según Ludovica Squirru, esta energía impactará tanto en la vida personal como en los climas colectivos, generando revoluciones sociales y cambios económicos.

La astróloga sostiene que los años regidos por el Caballo suelen exigir flexibilidad y tolerancia al cambio. Para quienes estén preparados, el 2026 será una oportunidad para avanzar en proyectos, reinventarse y fortalecer vínculos. Para otros, será un tiempo de ajustes y aprendizajes.

El inicio del año chino, conocido como Festival de la Primavera, se celebrará el 17 de febrero. Desde entonces, la energía del fuego dominará el escenario, invitando a equilibrar acción y pausa.

Horóscopo chino: ¿a qué signos les irá mejor en 2026?

Entre los signos más beneficiados, Ludovica Squirru destaca al Perro, que contará con un impulso especial tanto en lo laboral como en lo emocional. Este signo podrá abrirse a nuevas oportunidades y fortalecer relaciones importantes.

La Rata vivirá un tiempo de renovación, con avances en el trabajo y mayor claridad para tomar decisiones. El Dragón, por su parte, experimentará expansión y liderazgo, aunque deberá cuidar el equilibrio entre crecimiento y descanso.

El Tigre encontrará foco y creatividad para nuevos proyectos, mientras que la Cabra atravesará una etapa fértil y creativa, ideal para concretar ideas y sostener proyectos comunitarios.

Los signos del Horóscopo chino que no les irá bien en 2026

No todos los signos tendrán un camino fácil. Según Squirru, el Dragón enfrentará exigencias laborales y económicas, con negociaciones complejas y decisiones ineludibles.

El Gallo se topará con obstáculos en comunicación y búsqueda de reconocimiento, mientras que el Chancho tendrá pruebas en materia financiera y familiar. Para estos signos, la clave será la resiliencia, la planificación y el autocuidado.

La astróloga recomienda evitar impulsividad, buscar alianzas estratégicas y mantener rutinas saludables para sostener el ritmo del año.

Claves para afrontar el 2026, año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Para transitar el Año del Caballo de Fuego, Ludovica sugiere desarrollar la capacidad de adaptarse a la incertidumbre, soltar lo que ya no aporta y confiar en la intuición. El autocuidado será esencial: meditación, actividad física y descanso ayudarán a equilibrar la energía.

La especialista insiste en que ningún obstáculo es definitivo. Cada desafío puede transformarse en una oportunidad de crecimiento personal si se mantiene el enfoque y se escucha la propia necesidad de cambio.

Cuándo comienza el Año Nuevo Chino y cómo impactará

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará el 17 de febrero y regirá hasta febrero de 2027. Este ciclo, dominado por el fuego, promete intensidad emocional, decisiones rápidas y una invitación clara: dejar atrás inercias y actuar con más consciencia.

Según Ludovica Squirru, el año exigirá una actitud activa y flexible. La energía del Caballo de Fuego marcará un tiempo de crisis y oportunidades, donde la organización y el equilibrio interno serán las herramientas más valiosas.

¿Horóscopo chino: cómo le va a ir a cada signo en la salud, dinero y amor en 2026, según Ludovica Squirru?

Rata:

La Rata iniciará el 2026 con un impulso renovador. Según Ludovica Squirru, será un año para ordenar prioridades y soltar lo que no aporta. En materia de salud, se recomienda cuidar el descanso y realizar chequeos preventivos, ya que la energía del fuego puede generar estrés acumulado. La actividad física moderada y la conexión con la naturaleza serán claves para mantener el equilibrio.

En lo económico, la Rata tendrá oportunidades para avanzar en proyectos y mejorar ingresos, siempre que actúe con planificación. En el amor, el ciclo favorecerá la reconstrucción de vínculos y la posibilidad de cerrar conflictos antiguos. La clave será elegir relaciones que aporten calma y evitar dinámicas que generen desgaste emocional.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Búfalo:

El Búfalo vivirá un año para bajar la autoexigencia y apoyarse en los demás. Ludovica señala que la salud emocional será prioritaria, por lo que se recomienda incorporar hábitos que reduzcan tensión, como meditación y caminatas. El fuego del Caballo puede aumentar la sensibilidad, por lo que será fundamental regular impulsos y sostener rutinas saludables.

En el plano económico, el Búfalo encontrará estabilidad si evita gastos impulsivos y planifica con anticipación. En el amor, el 2026 será propicio para fortalecer vínculos y abrirse a nuevas relaciones basadas en confianza. La armonía interna se reflejará en la vida cotidiana, consolidando espacios de bienestar familiar y afectivo.

Tigre:

El Tigre iniciará el año con claridad para definir objetivos. Según Squirru, será un ciclo favorable para nuevos proyectos creativos y decisiones estratégicas. Sin embargo, la intensidad del fuego puede generar cansancio, por lo que se aconseja regular la carga laboral y priorizar el descanso. Actividades físicas moderadas y técnicas de relajación serán esenciales para evitar el desgaste.

En lo económico, el Tigre tendrá oportunidades de crecimiento si actúa con prudencia y evita inversiones riesgosas. En el amor, el magnetismo del signo atraerá vínculos importantes, aunque será necesario manejar la ansiedad para sostener relaciones estables. La diplomacia y la escucha activa serán herramientas clave para mantener la armonía.

Conejo:

El Conejo atravesará un proceso de sanación durante el 2026. Ludovica indica que será un año para comprender heridas antiguas y fortalecer la calma interior. En salud, se recomienda evitar sobrecargas y sostener hábitos equilibrados, ya que la energía del fuego puede generar tensión emocional. El descanso y la conexión con espacios naturales serán aliados para recuperar bienestar.

En lo económico, el Conejo logrará avances firmes aunque lentos, por lo que la constancia será fundamental. En el amor, el ciclo favorecerá relaciones basadas en empatía y respeto. Será importante poner límites saludables y evitar dinámicas que drenen energía. La claridad emocional permitirá construir vínculos más sólidos y duraderos.

Dragón:

El Dragón vivirá un año de expansión y protagonismo. Según Squirru, sus decisiones marcarán el rumbo en lo laboral y social. En salud, la recomendación es equilibrar crecimiento con descanso, ya que la energía intensa del Caballo puede generar agotamiento físico y mental. Actividades recreativas y pausas programadas serán esenciales para sostener el ritmo.

En lo económico, el Dragón tendrá oportunidades para concretar proyectos ambiciosos, siempre que actúe con planificación. En el amor, el magnetismo del signo atraerá relaciones significativas, aunque será necesario evitar impulsos que generen conflictos. La clave será mantener la calma y priorizar vínculos que aporten estabilidad.

Serpiente:

La Serpiente deberá enfocarse en consolidar bases durante el 2026. Ludovica señala que la salud requerirá atención especial, con chequeos regulares y hábitos que reduzcan el estrés. La energía del fuego puede aumentar la tendencia al cansancio, por lo que se aconseja priorizar el descanso y evitar sobreexigencias físicas.

En lo económico, será un año para actuar con prudencia y evitar riesgos financieros. En el amor, la Serpiente tendrá oportunidades para encuentros significativos si mantiene la calma y la claridad emocional. Las decisiones estratégicas permitirán construir relaciones más estables y proyectos personales sólidos.

Caballo:

El Caballo será protagonista del año y enfrentará desafíos importantes. En salud, deberá cuidar el sistema nervioso y evitar excesos físicos, ya que la energía fuego puede generar agotamiento. La práctica de meditación y rutinas ordenadas serán esenciales para sostener el ritmo acelerado del ciclo.

En lo económico, el Caballo vivirá cambios rápidos en trabajo y finanzas. La disciplina y la planificación serán claves para evitar desequilibrios. En el amor, el año traerá decisiones trascendentes y redefinición de vínculos. La sinceridad y la calma serán fundamentales para atravesar los altibajos emocionales.

Cabra:

La Cabra vivirá un año fértil y creativo, ideal para concretar proyectos y explorar nuevas ideas. En salud, se recomienda cuidar el sistema circulatorio y evitar sobrecargas emocionales. El descanso y la conexión con la naturaleza serán aliados para mantener el equilibrio.

En lo económico, la Cabra tendrá oportunidades para crecer en proyectos comunitarios, aunque deberá evitar endeudamientos. En el amor, el ciclo favorecerá romances intensos, pero será necesario establecer límites claros para no perder estabilidad emocional. La constancia será la clave para sostener avances.

Mono:

El Mono enfrentará un año activo y demandante. En salud, la recomendación es controlar la ansiedad y evitar sobreentrenamientos. Actividades suaves y pausas frecuentes ayudarán a sostener el bienestar físico y mental.

En lo económico, el Mono tendrá oportunidades para proyectos creativos y laborales, siempre que mantenga el orden y la planificación. En el amor, el ciclo será favorable para compromisos formales y vínculos duraderos. La claridad emocional permitirá construir relaciones más sólidas.

Gallo:

El Gallo vivirá un año de alta visibilidad social y profesional. En salud, deberá cuidar el estrés y evitar rutinas extremas. La práctica de técnicas de relajación y el descanso serán esenciales para sostener el ritmo.

En lo económico, el Gallo tendrá oportunidades para crecer, aunque deberá manejar la ambición con prudencia. En el amor, el magnetismo del signo atraerá relaciones importantes, pero será necesario evitar impulsos que generen tensiones. La flexibilidad será clave para mantener la armonía.

Perro:

El Perro será uno de los signos más favorecidos del año. En salud, contará con buena energía, aunque deberá cuidar el descanso en meses de alta demanda. Actividades recreativas y rutinas ordenadas ayudarán a sostener el bienestar.

En lo económico, el Perro tendrá oportunidades para mejorar ingresos y consolidar proyectos. En el amor, el ciclo será propicio para fortalecer vínculos y abrirse a nuevas relaciones. La clave será mantener el enfoque y evitar dispersión emocional.

Chancho:

El Chancho enfrentará un año que exigirá organización y prudencia. En salud, se recomienda realizar chequeos regulares y evitar esfuerzos extremos, especialmente en meses de alta energía. La alimentación equilibrada y el descanso serán fundamentales.

En lo económico, el Chancho deberá evitar gastos impulsivos y planificar cada movimiento financiero. En el amor, el ciclo favorecerá la reconstrucción de vínculos y la posibilidad de iniciar relaciones más estables. La paciencia será la herramienta principal para atravesar los desafíos.