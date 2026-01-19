El peaje de la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 4,8% en las autopistas de concesionadas por AUSA. La hora pico en 25 de Mayo y Perito Moreno el precio con TelePASE es de $ 5133,74. Ante estos montos, el Gobierno de la Ciudad dio a conocer una medida que beneficia a un grupo de conductores.

Según el Boletín Oficial porteño, hoy quedó promulgada la Ley 6930 que exime del pago de peajes a excombatientes de la Guerra de Malvinas que se desempeñaron en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), durante el período 2 de abril de 1982 al 14 de junio de 1982.

“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 27 de noviembre de 2025, quedó automáticamente promulgada el día 6 de enero de 2026″, indicaron desde el Boletín Oficial porteño.

¿Quiénes no deberán pagar peaje desde ahora?

Los excombatientes de Malvinas que ya no deberán pagar peaje en las autopistas urbanas son:

Integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en condición de soldados conscriptos. Oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y encontrarse en situación de retiro sin haberes o baja voluntaria. Civiles que, cumpliendo funciones de servicio o de apoyo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se encontraban en los lugares en los que se desarrollaron las acciones bélicas.

Los beneficiarios deberán también reunir una serie de condiciones para poder exigir la exención del no pago de los peajes de la Ciudad.

¿Cuáles son los requisitos para no pagar peaje si soy excombatiente de Malvinas?

La exención sólo se habilita cuando los ex combatientes reúnan los requisitos que se detallan a continuación:

No haber sido condenado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones desempeñadas en el período de tiempo comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, ni haberse amparado en las Leyes Nacionales 23.521 y 23.492. No haber sido condenado por delitos cometidos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. No haber sido condenado por actos de incumplimiento de sus deberes durante la Guerra de Malvinas.

Tarifas peaje Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno – Tarifas

Tipo de vehículo Hs. No Pico Hs. Pico $1.509,24 $2.415,09 $3.622,54 $5.133,74 $5.735,51 $8.452,32 $7.317,23 $19.621,51 $11.169,09 $28.073,73 $15.999,27 $35.620,52

Autopistas Illia – Retiro II / Sarmiento – Salguero – Tarifas

Tipo de vehículo Hs. No Pico Hs. Pico $905,70 $1.086,59 $1.509,24 $2.134,28 $2.716,78 $3.924,33 $2.716,78 $3.924,33 $3.622,54 $9.357,92 $4.268,40 $10.263,38 $6.339,42 $17.810,33

Tarifas – Autopistas Alberti / Paseo del Bajo