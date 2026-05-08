En México, cada mes se registran 50 millones de cruces en las casetas de peaje, de las cuáles apenas 43% se realizan con telepeaje, y el resto en efectivo, pero la ambición del Gobierno Federal es que todos los pagos que se hagan en las casetas sean electrónicos tan pronto como este año. Sin embargo, la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar) y la empresa PASE señalaron que todavía no hay un plazo definitivo para implementar este cambio. En conferencia de prensa, Alexis Reséndiz, director general de PASE, mencionó que para alcanzar este objetivo es necesario mejorar la infraestructura disponible en las casetas de pago, un paso que depende de los operadores de las autopistas de cobro, y no directamente de las empresas. Además, el directivo mencionó que México es el único país que no ofrece ningún descuento para los usuarios por pagar con telepeaje en lugar de pagar con efectivo. Reséndiz aseguró que pagar con telepeaje es más barato y sencillo, pues reduce los costos para los concesionarios y el gobierno, por lo que se pueden implementar incentivos, como descuentos en el costo del peaje, para estimular el uso del pago electrónico. Además, Augusto Ramos Melo, presidente de Canacar, aseguró que otro factor que es necesario implementar para alcanzar este objetivo es un cambio cultural, en el que los usuarios se acostumbren a pagar con instrumentos de telepeaje, en lugar de cargar con efectivo. Por su parte, Elena Robles, vicepresidenta de la región centro de la Canacar, aseguró que desde la perspectiva del transportista, cuando limitas el uso de efectivo, al interior de las empresas se genera un mayor control y un esquema de prevención de la corrupción. Los representantes de la cámara afirmaron que también representa una mayor seguridad para los operadores, pues dejan de cargar con efectivo para estos fines, lo que reduce el atractivo para que la delincuencia los haga víctimas. La Canacar y PASE firmaron un convenio que otorgará 50% de descuento en la contratación de la tecnología de PASE para sumar a más empresas de autotransporte al telepeaje, Además, Reséndiz mencionó que la empresa trabaja en desarrollos tecnológicos que permitirá a las empresas de transporte recuperar los pagos incorrectos, como el registro de los ejes al momento de llegar a una caseta. Otros retos que enfrenta el cambio hacia el telepeaje, es el acceso de los usuarios a los productos bancarios, pero señalaron que generalizar el cobro electrónico en las casetas puede reducir los tiempos de espera, los traslados y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.