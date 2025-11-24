La renovada ruta 19 contará con dos carriles por sentido de circulación, control total de accesos y colectoras.

El Gobierno de Córdoba anunció que realizarán obras para completar los tramos faltantes de una de las autopistas más transitadas por los argentinos. Se trata de dos trayectos de la ruta que en total suman cerca de 33,5 kilómetros que desde hace varios años estaban sin finalizar.

El gobernador Martín Llaryora hizo el anuncio e informó que será un “acontecimiento histórico que permitirá transformar lo que se había convertido en la ruta de la muerte”.

Cuál es la autopista que terminarán de construir

El Gobierno de Córdoba anunció en un acto realizado en Cañada Jeanmaire que terminarán de construir la Autopista Nacional Ruta 19, cuyas obras estaban paralizadas. La inversión ascenderá hasta los $ 190.000 millones para finalizar dos conexiones.

La primera parte contempla un trayecto de 16,8 kilómetros entre San Francisco y Devoto, mientras que el otro tramo es de 16,7 kilómetros entre Devoto y Cañada Jeanmaire. Ambos trabajos estarán a cargo de la empresa Roggio e Hijos Sociedad Anónima, quien fue el ganador de ambas licitaciones.

Esta autopista es de suma importancia, ya que es uno de los corredores bioceánicos Atlántico-Pacífico más transitados del país al conectar Córdoba con Santa Tomé (Santa Fe). Por la vía circulan más de 3 millones de vehículos con un alto porcentaje de transporte de carga y vehículos nacionales e internacionales.

Arreglarán la autopista más usada de Córdoba con una técnica que cambiará el asfalto para siempre: Foto: Prensa Córdoba

“Aquí estamos de distintos partidos políticos y religiones, y nos une la idea del progreso. Podemos pensar distinto, pero podemos trabajar juntos, y esa es la gran diferencia. Les quiero agradecer a cada uno de los vecinos y a cada uno de los pueblos de la región”, anunció el gobernador.

Los trabajos se suman a los 29,4 km ya reactivados entre Arroyito y Santiago Temple, completando así los 62,9 km que habían quedado paralizados.

Proyecto de obras para la Autopista Ruta Nacional 19.

Qué obras se realizarán en la autopista

El ministro de Infraestructura de la provincia, Fabián López, dio precisiones acerca del proyecto:

Se construirá una traza nueva para ser multicarril

Se duplicarán las calzadas y estarán separadas

La velocidad máxima será de 130 kilómetros por hora

Tendrá colectoras con accesos restringidos

Se construirán cuatro intersecciones en diferentes niveles para solucionar las maniobras de retorno y accesos a las localidades de Devoto y Colonia Marina, además de conexiones a caminos vecinales

Se sumarán obras hidráulicas, defensas, iluminación de intercambiadores, forestación del tramo, demarcación horizontal y señalización vertical.

Cuáles son las ciudades por las que pasa la autopista

La Autopista Nacional Ruta 19 es de suma importancia porque atraviesa las siguientes ciudades: