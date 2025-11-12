El ramal ferroviario que une Alejandro Korn con Chascomús volvió a funcionar tras un período de suspensión.

La medida busca mejorar la conectividad en el sur del Conurbano bonaerense y potenciar el turismo en una de las ciudades más visitadas por quienes buscan escapadas de fin de semana.

El servicio ya está operativo y ofrece cuatro frecuencias diarias en ambos sentidos, incluyendo sábados, domingos y feriados, lo que lo convierte en una opción útil para trabajadores, estudiantes y turistas.

Horarios del tren Alejandro Korn Chascomús

Los trenes circulan todos los días con salidas distribuidas a lo largo de la jornada. Estos son los horarios aproximados:

De Alejandro Korn a Chascomús:

06:00

10:08

14:15

18:32

De Chascomús a Alejandro Korn:

07:51

12:01

16:15

20:36

Las paradas intermedias incluyen Jeppener, Altamirano y Gándara, lo que permite conectar varias localidades del corredor sur bonaerense.

¿Cuánto cuesta el pasaje?

El precio del tramo completo entre Alejandro Korn y Chascomús es de $ 1.120, aunque puede variar según la estación de origen o destino.

Los billetes se pueden comprar en las boleterías de estación, a través del sitio web oficial o mediante la aplicación móvil del servicio ferroviario.

¿Por qué es importante esta reapertura?

La vuelta del tren no solo mejora la movilidad local, también representa un impulso para el turismo regional. Chascomús es uno de los destinos más elegidos por los porteños para escapadas cortas, gracias a su lago, su oferta gastronómica y sus actividades recreativas.

Además, el servicio ferroviario ofrece una alternativa más económica, cómoda y sustentable frente al transporte por ruta, que suele ser más costoso y menos eficiente en términos ambientales.

¿Cómo aprovechar el tren para una escapada?

Quienes quieran visitar Chascomús pueden planificar una salida de día completo o incluso quedarse el fin de semana. El tren permite llegar temprano y regresar por la tarde o noche, ideal para disfrutar del paseo costanero, los museos, las ferias y los restaurantes frente al lago.