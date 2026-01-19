El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada de una fuerte tormenta con lluvias intensas que acumularán 60 milímetros y estará acompañadas de ráfagas de viento. El organismo emitió una alerta para Buenos Aires y otras provincias por el temporal.

Alerta por tormentas de 48 horas

El organismo informó que durante la mañana del lunes 19 de enero se formará un intenso temporal en el norte del país y caerá abundante agua por varios días seguidos. En el caso de Salta, se espera que el inicio de la semana esté lleno de precipitaciones con un acumulado de 37 milímetros y vientos sentido oeste de hasta 25 kilómetros por hora. En la misma línea, la alerta se mantiene para el martes 20, en donde caerán 15 milímetros y la temperatura se ubicará entre los 24° y 17°.

Pronóstico del clima del SMN

La alerta también rige para Jujuy, en donde el SMN informó que caerán más de 45 milímetros de lluvia durante el lunes con vientos sentido norte de hasta 33 kilómetros por hora. Para el martes 20 están pronosticados 14 milímetros de chubascos con sensación térmica de entre 24° y 17°.

Cuándo llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico alertó que durante la noche del miércoles 21 se formará una tormenta en la zona sur de Buenos Aires. Se espera que para la mañana del jueves 22 con vientos de hasta 41 kilómetros por hora y lluvias que afecten las siguientes localidades:

Azul

Olavarría

Tandil

Benito Juárez

San Carlos de Bolívar

Pehuajó

General Villegas

Trenque Lauquen

Necochea

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:

Lunes 19: mañana fresca con mínima de 19°

Martes 20: cielo despejado con máximas de 29°

Miércoles 21: aumenta la temperatura hasta los 31°

Jueves 22: cielo despejado con mínimas de 22°

Viernes 23: máximas de 32°

Sábado y domingo: sensación térmica de entre 22° y 32° sin nubes