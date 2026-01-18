No es Chile ni Brasil: el país de América Latina que logró un récord histórico de exportaciones y escaló al top 4 mundial

En esta noticia ¿Dónde se produce la pera argentina?

La fruticultura en América Latina vive un momento de expansión y Argentina se destaca como protagonista. La pera, una de las frutas más demandadas en los mercados internacionales, se convirtió en el símbolo de competitividad del país.

Con un récord histórico de 325.500 toneladas exportadas en la última temporada, Argentina se posiciona como el cuarto productor mundial, detrás de China, Estados Unidos y Turquía.

¿Dónde se produce la pera argentina?

El corazón de esta industria está en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, regiones que combinan suelos fértiles y tecnología avanzada.

Allí, los productores aplican sistemas de riego, fertilización y selección que cumplen con los estándares más exigentes. Este trabajo permite que la fruta llegue a mercados de América, Europa y Asia con calidad garantizada.

Ranking mundial de productores de peras

China: 20,5 millones de toneladas

Estados Unidos: 700.000 toneladas

Turquía: 500.000 toneladas

Argentina: 325.500 toneladas

Este volumen coloca a Argentina en el top 4 global y confirma su liderazgo en América Latina.

Impacto económico y proyección internacional

Cada tonelada exportada moviliza una cadena completa: cosecha, empaque, transporte, logística portuaria y comercialización. Además, fortalece la presencia argentina en ferias internacionales y genera oportunidades para invertir en infraestructura frutícola.

El crecimiento sostenido de la pera impulsa la demanda de fruta premium y consolida al país como proveedor confiable.

¿Por qué la pera argentina es competitiva?

Su sabor, consistencia y calidad son atributos que la diferencian en mercados exigentes. La combinación de clima, tecnología y experiencia de los productores permite mantener una oferta estable y cumplir con los estándares internacionales.